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女騎士酒駕辯「只騎5秒」判刑　法官：與時間無關

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

蔡姓女騎士酒後騎乘機車，被警察攔檢，酒測值超標，蔡女辯稱只騎了5秒就被抓，台北地院針對蔡女的辯解回應，酒駕的時間與距離與是否構成犯罪沒關係，加上蔡女是累犯，依公共危險罪判她有期徒刑3月，併科罰金2萬元。可上訴。

簡易判決書說，蔡女於偵查中雖然供稱只騎了5秒就被抓，不過，酒駕處罰法條的立法目的，無非是因酒後駕車對一般往來的公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性，為保障行車安全與往來用路人的生命、身體安全所設的規定。

蔡女既然已承認飲酒後騎乘機車上路，且經實施酒測測得酒精濃度是每公升0.34毫克，已符合公共危險罪的構成要件，至於她駕車的時間、距離的遠近，就與是否構成犯罪的判斷無涉。

判決說，蔡女曾因酒駕經士林地院判刑2月確定，2016年12月易科罰金完畢，5年內再犯，顯見她守法意識薄弱、自我約束力不佳，依累犯規定加重其刑，判她有期徒刑3月，併科罰金2萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均得以1000元折算1日。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

酒駕 酒測 警察

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