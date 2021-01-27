潘懷宗涉詐助理費300萬 議員驚：他向來守法、保守

新黨北市議員潘懷宗驚傳涉嫌以人頭詐領公費助理薪資挪作私用，共計300萬元，士林地檢署昨天發動搜索約談，訊後認為潘懷宗與陳姓辦公室主任涉嫌貪污等罪，有湮滅證據、串證的可能，今天向法院聲請羈押。北市議會指出，對於議員助理薪資、聘用對象，基於尊重，並無權過問或進行實質審查。

北市議會也曾多次有議員涉嫌詐領助理費，包括獲前議員秦儷舫及童仲彥等人。秦因認罪、繳回犯罪所得，獲緩刑5年。台北市前議員童仲彥控利用親友名義詐領助理費12萬餘元，遭檢方依照貪污罪嫌提起公訴。高等法院二審宣判認定童仲彥貪污有罪，但考量他僅詐領5萬餘元，因此輕判3年10月、褫奪公權2年，可上訴。

北市議會指出，依照地方民代支給條例規定，每位議員可聘用6至8位助理，每月最高總額24萬元，議員所聘用的助理每位最高不得超過月薪8萬元，最低不得低於基本工資，至於對象並未限制是否為親友，但須實際有擔任助理工作。不過因助理對象並未限制是否為親屬或友人，此舉也易產生人頭帳戶的問題。