快訊

北北桃醫院停止開放探病到2月9日 陪病者仍為1人

本土連3天「+0」 境外病例3確診來自菲律賓、緬甸及美國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潘懷宗涉詐助理費300萬 議員驚：他向來守法、保守

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

新黨北市議員潘懷宗驚傳涉嫌以人頭詐領公費助理薪資挪作私用，共計300萬元，士林地檢署昨天發動搜索約談，訊後認為潘懷宗與陳姓辦公室主任涉嫌貪污等罪，有湮滅證據、串證的可能，今天向法院聲請羈押。北市議會指出，對於議員助理薪資、聘用對象，基於尊重，並無權過問或進行實質審查。

北市議會也曾多次有議員涉嫌詐領助理費，包括獲前議員秦儷舫及童仲彥等人。秦因認罪、繳回犯罪所得，獲緩刑5年。台北市前議員童仲彥控利用親友名義詐領助理費12萬餘元，遭檢方依照貪污罪嫌提起公訴。高等法院二審宣判認定童仲彥貪污有罪，但考量他僅詐領5萬餘元，因此輕判3年10月、褫奪公權2年，可上訴。

北市議會指出，依照地方民代支給條例規定，每位議員可聘用6至8位助理，每月最高總額24萬元，議員所聘用的助理每位最高不得超過月薪8萬元，最低不得低於基本工資，至於對象並未限制是否為親友，但須實際有擔任助理工作。不過因助理對象並未限制是否為親屬或友人，此舉也易產生人頭帳戶的問題。

據潘懷宗辦公室人員表示，潘懷宗議員向來守法，其他靜待檢調調查。另有北市議員私下表示，潘懷宗為人守法也很保守，且以潘懷宗拍廣告、上節目的收入，不至冒風險於去貪這些「小錢」，其中可能有一些誤會。

新黨北市議員潘懷宗。圖／報系資料照
新黨北市議員潘懷宗。圖／報系資料照

北市 潘懷宗 貪污

延伸閱讀

北市匡列名單變動僅為4人 其餘為新北及桃園民眾

潘懷宗涉嫌詐領助理費 新黨：堅信他清白

北市國中小新移民子女學生數破萬約占5% 陸港澳居半

北市議員潘懷宗涉詐助理費300萬 士檢聲押

相關新聞

獨／上市公司億麗科技爆被掏空數千萬元 調查局大搜索

股票上市公司億麗科技爆發掏空弊案。調查局接獲檢舉，指億麗科技董座黃明和涉以不正方法向銀行貸款，再將數千萬元款項挪為已用，...

長達12年！北市議員潘懷宗涉詐領300萬助理費 遭士檢聲押

台北市議員潘懷宗涉嫌和其辦公室主任陳玉臺，利用陳的鐘錶店員工作為人頭，詐領助理費長達12年，初估詐領3百萬元，昨日士林地...

涉嫌詐領百萬助理補助款 新北市議員曾煥嘉遭聲押禁見

新北市議員曾煥嘉涉嫌利用人頭詐領市議會助理補助款，昨天被檢廉單位搜索調查，訊後因被認定自2013年開始犯案，不法所得粗估...

評／重建法官倫理？從司法風紀案談操守的悖論

廉潔的操守是所有公務人員共通的責任，儘管隨著《法官法》的施行，法官任用關係已另有定位，並且獨立於其他公務人員的任用關係之外，這樣的規定其實也間接確認，作為職業倫理上的要求，法官的操守，理當比其他公務人員受到更加嚴格的檢視。

台中更保「牛轉乾坤喜迎春」 春節關懷送暖清寒更生人

更保台中分會結合台中地檢署、台中市紅十字會、7-11新勤益門市、普安開發股份有限公司等，於春節前辦理寒冬送暖「牛轉乾坤喜...

女騎士酒駕辯「只騎5秒」判刑　法官：與時間無關

蔡姓女騎士酒後騎乘機車，被警察攔檢，酒測值超標，蔡女辯稱只騎了5秒就被抓，台北地院針對蔡女的辯解回應，酒駕的時間與距離與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。