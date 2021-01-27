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台女在韓國被酒駕撞死 友人在首爾法院審理時開記者會聲援

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導

衛福部嘉義醫院醫師曾慶暉女兒曾以琳去年遭酒駕駕駛撞上身亡，駕駛目前正在受審，曾以琳的教會友人本月25日在韓國首爾中央地方法院正門前，開記者會代表曾慶暉夫婦說出心聲，希望嚴懲酒駕，別讓女兒白白葬送性命；還有曾以琳韓國籍友人說「我為國家感到丟臉，法官別忘了台灣國民也在看審判」。

記者會上有曾以琳的教會朋友、牧師和大陸籍留學生友人等，輪番代表曾慶暉等人發言，包括說出對酒駕重懲的看法，也現場翻譯給韓國媒體關於曾慶暉夫婦的想法，吸引韓國媒體輪番報導。

曾慶暉夫婦透過曾以琳韓籍友人樸善圭代讀宣言表示，28歲以琳是我們珍貴的女兒， 2020年11月6日，在穿越綠燈時，被酒駕者殺死。 拜託大家，不要讓我的女兒白白葬送，請向政府機關等請願，努力實現對酒後駕駛更嚴厲處罰。 嚴懲酒駕每年可以挽救數百名韓國人和外國人的生命，「以後發生的這些悲劇事件，都應給予幫助，以免我女兒白白犧牲」。

現場也有牧師說，珍貴的朋友被無情地搶走了，美麗明亮的光輝將永遠消失在這黑暗的世界，以琳深愛所有人，每當他們感到疲憊的時候，總有人能給他們帶來光明。以琳自願到當地教會教孩子們，爲孩子們朗讀故事並演唱歌曲，為大韓民國的下一代樹立正確的價值觀，雖然她在這個國家是外國人，但是她爲韓國的光明未來做出貢獻，也相信韓國是安全的地方，但反而被疏忽自私的酒駕者奪走性命。

牧師說，請法官將最高刑罰給酒駕者，這不是發自內心的憤怒，是出於對遵守該國法律的國民們的擔憂而提出的請求，進行正義審判。

「我是韓國人， 說實話，我覺得國家很丟臉。」曾以琳友人在記者會現場表示，應該樹立酒後駕駛一定會坐牢的社會意識， 希望我的朋友死亡不要徒勞犧牲，「台灣國民也在關注，法官別忘了這一點」。

友人說，法律規定可以判處無期徒刑，但現實卻是有期徒刑12年才是最高刑罰，法官先請按照法律條文進行宣判，而不是量刑標準。

曾以琳的教會友人本月25日在韓國首爾中央地方法院正門前開記者會，說出嚴懲酒駕心聲。圖／曾父曾慶暉提供
曾以琳的教會友人本月25日在韓國首爾中央地方法院正門前開記者會，說出嚴懲酒駕心聲。圖／曾父曾慶暉提供
曾以琳的教會友人本月25日在韓國首爾中央地方法院正門前開記者會，說出嚴懲酒駕心聲。圖／曾父曾慶暉提供
曾以琳的教會友人本月25日在韓國首爾中央地方法院正門前開記者會，說出嚴懲酒駕心聲。圖／曾父曾慶暉提供
曾以琳的教會友人本月25日在韓國首爾中央地方法院正門前開記者會，說出嚴懲酒駕心聲。圖／曾父曾慶暉提供
曾以琳的教會友人本月25日在韓國首爾中央地方法院正門前開記者會，說出嚴懲酒駕心聲。圖／曾父曾慶暉提供
曾以琳的教會友人本月25日在韓國首爾中央地方法院正門前開記者會，說出嚴懲酒駕心聲。圖／曾父曾慶暉提供
曾以琳的教會友人本月25日在韓國首爾中央地方法院正門前開記者會，說出嚴懲酒駕心聲。圖／曾父曾慶暉提供
曾以琳的教會友人本月25日在韓國首爾中央地方法院正門前開記者會，說出嚴懲酒駕心聲。圖／曾父曾慶暉提供
曾以琳的教會友人本月25日在韓國首爾中央地方法院正門前開記者會，說出嚴懲酒駕心聲。圖／曾父曾慶暉提供

韓國 酒駕

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