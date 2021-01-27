李恆隆行賄案／李胞姊爆料：蘇震清被檢舉 才改記借貸「屏東朋友」

太流公司前董事長李恆隆行賄立委蘇震清，託胞姐李秀峰權充帳房，台北地院今天傳喚李秀峰查證李恆隆與蘇震清的資金往來。李女證稱，李恆隆出帳現金或支票當時，她不知道對象，後來聽李恆隆說蘇震清被檢舉，才用鉛筆在帳項後加註借貸「屏東朋友」。

李秀峰與兒子統領百貨總經理翁華利協助李恆隆行賄，偵查中認罪，母、子被處分緩起訴，翁也曾出庭對立委廖國棟索賄案情作證。

李秀峰今天證稱，2015年李恆隆拿500萬元現金、共1500萬元的支票給蘇震清，但2017年聽李恆隆說蘇震清被人檢舉了，蘇要再拿支票來換票，她即聽從李恆隆的指示，在相關出帳項下加註「借貸」。

李秀峰說，會幫李恆隆記帳是李恆隆從沒去過銀行，她記帳時用藍色原子筆，如果李恆隆有特別交代，才會用鉛筆調整記錄方式，鉛筆所記下的都是有狀況才加的。

李女說，她調整帳項時加註「屏東朋友」，而「屏東朋友」指的就是蘇震清；李女說，她出帳時並不知道收款人是誰，帳本平時就陸續在寫，有的是草稿，李恆隆常常借錢給人周轉，「他很慷慨常會借錢給朋友」。

李秀峰證實，2017年9月和李恆隆通聯時，李恆隆要她把蘇震清還來的支票存入銀行，李恆隆曾在電話中說「人家要留證據」，她則回過李恆隆「沒什麼證據好留的」。

李秀峰還說，出帳給蘇震清的230萬元、300萬元「沒印象有還款」，只有2000萬元部分有處理共4張支票有記錄；她說，蘇還款時「已知他是政治人物」、「之前借了好久都沒有還」、「有人突然還錢就想到蘇震清」、「對於還款覺得奇怪、納悶」。