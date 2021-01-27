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搭訕女大生還選瘦的猥褻？自稱喜歡瘦的不喜歡胖的

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

自稱有精神疾病的黃男，去年在知名大學校園騎腳踏車，與2名女大學生搭訕，趁機撫摸較瘦女大學生的胸部，經被害人告訴學校駐衛警報警處理，辯稱當時有幻聽症，但法官認黃男自承喜歡摸較瘦的女生，不喜歡較胖女生，足認他當時清醒有辨識能力，依違反性騷擾防治法將他判處拘役50日，得易科罰金。

黃男坦承摸女大學生胸部，但辯稱「我當時聽到一個角色跟我說這個世界已經變成地獄， 在大學裡面走來走去都是孤魂野鬼，如果摸她們胸部也不會報警，摸摸那個女生的胸部就可以知道她想不想跟我做愛…我是因為認為被害人不會報警，所以才摸她的胸部..我有精神障礙所以不用當兵」。

法官問「為何你只摸被害人，沒有摸她的朋友？」，黃回稱「她的朋友比較胖」；法官再問「你對較胖的女生沒有興趣？」，黃回稱「是」；法官問「反過來說因為被害人比較瘦，所以你會比較有興趣？」；黃回稱「是..我認為我不是強制猥褻，我認為我只是性騷擾而已。強制猥褻應該是整個抱住被害人才構成。我知道我當時在做什麼」。

法官以黃性騷擾行為時，尚能區分自己對於女子胖瘦的偏好，而刻意選擇身材較瘦的被害人動手侵犯，且對於強制猥褻與性騷擾間之差異亦能清楚辨別，更能判斷觸摸她人胸部，被害人會不會報警，而決定是否觸摸被害人胸部等情，足見行為當時意識甚為清醒。

法官以黃男犯後辯稱「我當時有幻聽症，有一個聲音在大學裡面走來走去都是孤魂野鬼」認屬臨訟編纂之詞，不足採信，依違反性騷騷防治法判處拘役。

黃男在知名大學校園騎腳踏車，與2名女大學生搭訕，趁機撫摸較瘦女大學生的胸部，經駐衛警報警處理，辯稱當時有幻聽症，但法官認黃男自承喜歡摸較瘦的女生，不喜歡較胖女生，足認他當時清醒有辨識能力，依違反性騷擾防治法將他判處拘役50日。圖／本報資料照
黃男在知名大學校園騎腳踏車，與2名女大學生搭訕，趁機撫摸較瘦女大學生的胸部，經駐衛警報警處理，辯稱當時有幻聽症，但法官認黃男自承喜歡摸較瘦的女生，不喜歡較胖女生，足認他當時清醒有辨識能力，依違反性騷擾防治法將他判處拘役50日。圖／本報資料照

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