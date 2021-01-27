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傳丁允恭轉任南市？ 他PO「黃偉哲收留這渣男」送辦 法院不罰

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

總統府前發言人丁允恭遭踢爆桃色風波已去職，去年11月卻網傳1張照片指他將到台南市政府任職，南市府澄清是謠言，但高雄蔡姓男子仍轉發臉書，寫下「原來台南市長黃偉哲收留這個渣男～丁允恭」，警方依違反社維法送辦；高雄地院認為，此屬對可受公評事務提出評論，裁定不罰。

裁定指出，蔡姓男子去年10月31日晚間10點多，在個人臉書貼文：「台南市長黃偉哲真夭壽～你真的收留渣男丁允恭嗎？～台南市女記者要特別小心！民進黨官員傳統出事會升官～原來台南市長黃偉哲收留這個渣男～丁允恭（蔡英文總統前發言人）」等語。

警方發現貼文後，認為已散布謠言，足以影響公共安寧，違反社維法63條1項5款規定移送裁罰；蔡姓男子辯稱，「因為我覺得黃偉哲形象很好，對於為何丁允恭會站在他後面產生疑問，想藉網路資訊取得答案，所以才轉發貼文」，被警方查獲後已刪文。

法官認為，蔡姓男子是針對「台南市長若任用丁允恭擔任公職是否恰當」一事提出質疑，並徵求其他網友意見，縱使用語可能令人對黃偉哲產生負面觀感，或引發不同立場的人不快，仍屬對可受公評的公共事務提出個人評論，且內容雖與事實不符，未見危害到公共安寧，難認會使大眾因此心生畏懼或恐慌，不構成違反社維法，裁定不罰。

網傳總統府前發言人丁允恭將轉任台南市政府，但已被澄清是謠言。記者林伯驊／翻攝
網傳總統府前發言人丁允恭將轉任台南市政府，但已被澄清是謠言。記者林伯驊／翻攝

丁允恭 黃偉哲

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