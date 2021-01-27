潘懷宗涉詐領助理薪資？ 新黨：檢方指控完全不合理

新黨台北市議員潘懷宗被控涉嫌以人頭詐領公費助理薪資後挪作私用，共計300萬元，士林地檢署昨天發動搜索約談，訊後認為潘懷宗與陳姓辦公室主任涉嫌貪污等罪，有湮滅證據、串證的可能，今天向法院聲請羈押。對此，北市議會、新黨黨團均不評論。新黨黨中央則發聲明表示，檢方指控12年涉貪300萬，一個月涉嫌挪用2萬，以潘懷宗議員的收入，這項指控完全不合理、本黨堅信潘懷宗議員的清白，絕無詐領助理費挪作私用。

聲明指出，檢方稱2020年接獲舉報。2020年上半年正好是潘懷宗議員在節目上首次依據專業發表，希望人民不要歧視新冠病毒，並透漏病毒發源地未必在武漢一事。

2020年下半年，正好也是士林北投立委湧起被罷免聲浪，而潘懷宗議員在地方連任五屆、實力堅強。此外，新黨已請律師團全面協助，倘若檢方指控為真，新黨絕不護短；倘若檢方成為政治打手惡意栽贓，新黨不僅捍衛潘懷宗議員及新黨名譽，也將全力反擊。