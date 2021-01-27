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潘懷宗涉詐領助理薪資？ 新黨：檢方指控完全不合理

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

新黨北市議員潘懷宗被控涉嫌以人頭詐領公費助理薪資後挪作私用，共計300萬元，士林地檢署昨天發動搜索約談，訊後認為潘懷宗與陳姓辦公室主任涉嫌貪污等罪，有湮滅證據、串證的可能，今天向法院聲請羈押。對此，北市議會、新黨黨團均不評論。新黨黨中央則發聲明表示，檢方指控12年涉貪300萬，一個月涉嫌挪用2萬，以潘懷宗議員的收入，這項指控完全不合理、本黨堅信潘懷宗議員的清白，絕無詐領助理費挪作私用。

聲明指出，檢方稱2020年接獲舉報。2020年上半年正好是潘懷宗議員在節目上首次依據專業發表，希望人民不要歧視新冠病毒，並透漏病毒發源地未必在武漢一事。

2020年下半年，正好也是士林北投立委湧起被罷免聲浪，而潘懷宗議員在地方連任五屆、實力堅強。此外，新黨已請律師團全面協助，倘若檢方指控為真，新黨絕不護短；倘若檢方成為政治打手惡意栽贓，新黨不僅捍衛潘懷宗議員及新黨名譽，也將全力反擊。

台北市議員潘懷宗。報系資料照
台北市議員潘懷宗。報系資料照

新黨 潘懷宗 北市

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