狠男自製63罐汽油瓶燒死無辜堂妹 親友求判死二審仍無期

高雄男子王皇閔與住隔壁的王姓堂弟糾紛互告，去年3月開庭當日，他凌晨涉帶63罐汽油瓶，爬陽台進堂弟家內潑灑引燃，大火延燒使40歲堂弟破窗跳樓保命，但48歲堂妹慘燒死，王皇閔躲2周落網，堂弟怒要求判死，一審依殺人罪判無期徒刑；二審高雄高分院今上午維持原判，仍可上訴。

在押的王皇閔（51歲）今天透過視訊聽判，得知仍被判無期徒刑，神情凝重並未說話，沒有特殊反應。

全案源自2019年2月22日深夜11點多，家住林園區北汕路透天厝的王皇閔，認為住隔壁的堂弟跟朋友在對面鐵皮屋聚會噪音過大，丟石塊抗議，引發雙方在路邊爆發衝突，結果王皇閔遭堂弟等多人圍毆，導致肋骨骨折、頭部外傷等，王皇閔當時氣得嗆聲「我生意不做了，我一人配你們全家，要把你們全家都抓光，你姪子也不放過，一樣抓」，並提告堂弟傷害，堂弟也反告他恐嚇。

2020年2月底，王皇閔到林園中芸三路的加油站陸續買30公升汽油，並分裝到600毫升寶特瓶共63瓶，再把寶特瓶分裝在塑膠袋、以棉線綑綁。

同年3月5日疑他與堂弟官司要開庭，不料凌晨2點多，他便帶汽油爬進堂弟家2樓陽台，把汽油瓶放置神明廳前陽台出入口、樓梯口等，還潑灑在堂弟及堂妹房門口，刻意敲堂妹的房門，堂妹一開門驚覺不對大喊「趕快報警」，此時王皇閔拿電擊棒瞬間引爆點燃，迅速從陽台攀爬逃離。

由於火勢迅速蔓延， 堂妹的房門外起火無處可逃，最後全身4級以上75%燒傷、吸入大量一氧化碳導致中毒而熱休克死亡；堂弟則打破房間窗戶逃到後方陽台，爬防火巷時墜地，雖也有33%的2至3度燒燙傷，送醫撿回一命。

王皇閔犯案後一度逃逸，同月19日躲回家裡遭警方逮捕；他一審時承認懷恨在心，為恐嚇堂弟才潑灑汽油，原本想以電擊棒攻擊堂弟，卻不慎引發火勢，並無放火及殺人的意圖。

堂弟出庭證稱，當時睡覺聽到怪聲醒來，聞到很重的汽油味，一聽胞姊喊趕快報警，開房門就踩到汽油，隨即「砰」一聲發生大火；一審合議庭也認為，若只要持電擊棒教訓，不必大費周章帶大量汽油、潑灑，不採信王皇閔辯詞。