涉嫌詐領百萬助理補助款 新北市議員曾煥嘉遭聲押禁見

新北市議員曾煥嘉涉嫌利用人頭詐領市議會助理補助款，昨天被檢廉單位搜索調查，訊後因被認定自2013年開始犯案，不法所得粗估百萬元，今天上午被檢察官以涉犯重罪、串證之虞聲請羈押禁見。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官許宏緯昨天指揮廉政署搜索曾的辦公室和住家等8處，並調取助理聘用書、 異動表及薪資清冊等相關物證，帶回曾煥嘉及蔣姓、林姓和徐姓助理等人漏夜偵訊。

檢廉調查，曾煥嘉聘請蔣姓助理期間，蔣姓助理也同時在科技公司上班，時間重疊長達半年之久，因此懷疑有利用人頭詐領補助款的可能。

檢方訊後認定曾涉犯貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物罪和刑法使公務員登載不實罪，罪嫌重大，且涉犯重罪、有勾串共犯之虞，因此今天上午向法院聲請羈押禁見。蔣姓、林姓助理則以5萬元交保，徐姓助理10萬元交保，其餘人請回。