獨／上市公司億麗科技爆被掏空數千萬元 調查局大搜索

股票上市公司億麗科技(2443)爆發掏空弊案。調查局接獲檢舉，指億麗科技董座黃明和涉以不正方法向銀行貸款，再將數千萬元款項挪為已用，藉此掏空公司數千萬元資產，違反證券交易法等罪。調查局北機站等單位今天上午兵分多，搜索相關被告處所，預計帶回黃明和、公司經理人等6人偵訊，目前搜索進行中，晚間移送台北地檢署。

據了解，億麗科技(原為新利虹股份公司)總部位於新竹縣湖口鄉，是全球光碟及多媒體產品製造大廠，該公司從1996年成立至今，成為光碟片製造業中最具競爭力的大廠。

2011年因光碟產品停產後，億麗科技除穩固既有電子產品代工業務，也開發醫療器材，成為該公司轉型的重要領域，知名產品包括連續式正壓呼吸器，可治療阻塞性睡眠呼吸中止症，可提升睡眠品質及解決打鼾問題，相關產品已完成產品認證，全力開拓市場及通路。