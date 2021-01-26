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賣衛生紙「原紙」 金盛世前總座120萬交保

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

圖為台北地院。 聯合報系資料照片／記者王聖藜攝影
圖為台北地院。 聯合報系資料照片／記者王聖藜攝影
出產「倍潔雅」、「唯潔雅」衛生紙的金盛世紙業，前總經理黃國泉詐領291萬元獎金造成公司2.6億元損失，檢調搜索、約談，依背信、詐欺、業務登載不實罪對黃國泉、金盛世前業務協理林國洲聲請羈押禁見，台北地院審理，2人認罪，法官裁定黃以120萬元交保，林以80萬元交保。

檢調調查，印尼金光集團旗下擁有亞洲漿紙公司，金盛世則是亞洲漿紙百分之百持股的在台子公司，主要銷售衛生紙；金光集團2012年時對金盛世訂有禁止販賣原紙的營運策略，規定只能賣成品而不能賣「原紙」。

檢調查出，黃國泉、林國洲等人於2012年至2017年間違反集團規定，與下游廠商實際負責人王俊中、鍾麗華、楊豐宏、簡耀豊等人合作銷售「原紙」給代工廠，並製作不實訂單，私下讓廠商以低價原紙製成衛生紙。

檢方查出，黃國泉等人賤賣「原紙」時巧立名目，提供廠商不存在的加工費用、異常高額折讓價金，以此方式作假帳並掩飾犯行，造成合作廠商可以低於進貨價格取得「原紙」，致金盛世損失近2.6億元利潤，他們則詐領業績獎金291萬元。

衛生紙 印尼

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倍潔雅前總座 涉假賣衛生紙A獎金

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