男竊電挖比特幣遭台電求償 二審加碼判賠610萬元
桃園李姓男子租屋，卻私接電線竊電，供電腦設備挖取比特幣，因電量過大發生電線走火，竊電曝光；台電公司提告求償，一審判李男賠274萬元，二審今天加碼改判須賠610萬多元。
台電提告指出，張姓房東於民國107年5月31日電表設置處的房屋出租給李姓男子使用，李男從同年6月15日起私接電線竊取電能供電腦、排風扇等設備使用，以挖取比特幣，因用電量過大而於同年11月22日發生電線走火事件，李男須賠償短收電費610萬7878元。
一審判李男應賠台電274萬2698元，台電不服提起上訴，二審台灣高等法院審理期間，李男承認並表達台電求償主張有理由；二審今天加碼判李男賠償610萬7878元。全案可上訴。
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