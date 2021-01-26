快訊

防疫不力！ 義大利總理孔蒂請辭下台

疫情打亂計畫 黃子佼忍痛取消婚禮

男竊電挖比特幣遭台電求償 二審加碼判賠610萬元

中央社 / 台北26日電

桃園李姓男子租屋，卻私接電線竊電，供電腦設備挖取比特幣，因電量過大發生電線走火，竊電曝光；台電公司提告求償，一審判李男賠274萬元，二審今天加碼改判須賠610萬多元。

台電提告指出，張姓房東於民國107年5月31日電表設置處的房屋出租給李姓男子使用，李男從同年6月15日起私接電線竊取電能供電腦、排風扇等設備使用，以挖取比特幣，因用電量過大而於同年11月22日發生電線走火事件，李男須賠償短收電費610萬7878元。

一審判李男應賠台電274萬2698元，台電不服提起上訴，二審台灣高等法院審理期間，李男承認並表達台電求償主張有理由；二審今天加碼判李男賠償610萬7878元。全案可上訴。

台電 比特幣 台灣高等法院

延伸閱讀

中火解套方案鬧多胞 台電：待版本確定後再評估

蔡其昌提主決議要中火燃煤除役 向盧秀燕喊話藍綠合作

蔡其昌提中火燃煤提早除役 藍黨團質疑說一套做一套

中山工商輔導考取台電訓練專班 2年13人錄取

相關新聞

國安局謊稱媒體公關餐敘 吃2460元報公帳、3人貪汙起訴

國家安全局秘書室主任劉家騏，2018年間拜訪三立新聞部贈送春節禮品，明知副總、總監不能出席午餐邀約，仍和秘書室同仁和司機...

蘇震清本周會交保？聲請縮短庭期 法官沒有說「不」

立委蘇震清涉SOGO經營權案收賄2580萬元，去年8月4日羈押禁見迄今；台北地院本周五將進行蘇震清詰問其國會辦公室主任余...

先進光電科技挖大立光工程師 前總經理及5工程師判刑

中檢偵辦股王大立光爆發內鬼案，查出先進光電科技公司前羅姓總經理於10年前從大立光挖角工程師，把大立光的多針點膠裝置等技術...

影／國務機要費案再開庭 陳致中、黃睿靚挽手出庭否認犯罪

前總統陳水扁2006年因國務機要費案被依貪汙罪起訴，案件纏訟15年，陳水扁兒子陳致中及妻子黃睿靚也在國務機要費案中被控洗...

收賄包庇天九牌賭場 萬華分局偵查佐判刑5年4月

時任台北市萬華警分局偵查佐陳昀寧8年前收受2萬元賄款，包庇天九牌賭場不被取締、查緝，一審依違背職務收賄罪判7年徒刑，台灣...

北市里長蕭萬居涉貪聲押被駁 法官裁定80萬交保

台北市大安區龍圖里長蕭萬居被控詐領補助款140萬元，檢調昨天搜索、約談蕭，依貪汙詐領公有財物罪將蕭聲請羈押禁見，台北地院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。