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收賄包庇天九牌賭場 萬華分局偵查佐判刑5年4月

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

時任台北市萬華警分局偵查佐陳昀寧收受賄款包庇賭場，台灣高等法院更一審判刑5年4月，褫奪公權3年，可上訴；圖為示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片
時任台北市萬華警分局偵查佐陳昀寧收受賄款包庇賭場，台灣高等法院更一審判刑5年4月，褫奪公權3年，可上訴；圖為示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片

時任台北市萬華警分局偵查佐陳昀寧8年前收受2萬元賄款，包庇天九牌賭場不被取締、查緝，一審依違背職務收賄罪判7年徒刑，台灣高等法院更一審今改判5年4月徒刑，褫奪公權3年，可上訴。

判決指出，天九牌賭場業者為了規避警方查緝，透過中間人認識陳昀寧，談妥賭場每開賭一天就給陳昀寧1萬元賄賂；陳昀寧2013年8月30、31日未查緝賭場，同年9月2日在咖啡廳收受業者2萬元賄款。

高院更一審認為，一審沒有審酌陳昀寧的犯罪情節、收受賄賂的金額，而判7年徒刑並非妥適。高院認為，陳昀寧身為執行國家公權力的警員，卻因圖個人私利收賄而不查緝賭場，使人民喪失對國家公務機關執法的信賴，破壞執行公權力的威信，改判5年4月徒刑，褫奪公權3年，可上訴。

賭場 收賄 賄款

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