聽新聞
test
0:00 / 0:00
收賄包庇天九牌賭場 萬華分局偵查佐判刑5年4月
時任台北市萬華警分局偵查佐陳昀寧8年前收受2萬元賄款，包庇天九牌賭場不被取締、查緝，一審依違背職務收賄罪判7年徒刑，台灣高等法院更一審今改判5年4月徒刑，褫奪公權3年，可上訴。
判決指出，天九牌賭場業者為了規避警方查緝，透過中間人認識陳昀寧，談妥賭場每開賭一天就給陳昀寧1萬元賄賂；陳昀寧2013年8月30、31日未查緝賭場，同年9月2日在咖啡廳收受業者2萬元賄款。
高院更一審認為，一審沒有審酌陳昀寧的犯罪情節、收受賄賂的金額，而判7年徒刑並非妥適。高院認為，陳昀寧身為執行國家公權力的警員，卻因圖個人私利收賄而不查緝賭場，使人民喪失對國家公務機關執法的信賴，破壞執行公權力的威信，改判5年4月徒刑，褫奪公權3年，可上訴。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言