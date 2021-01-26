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北市里長蕭萬居涉貪聲押被駁 法官裁定80萬交保

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
北市大安區龍圖里長蕭萬居被控詐領補助款140萬元，檢調昨天搜索、約談蕭，依貪汙詐領公有財物罪將蕭聲請羈押禁見，台北地院審理駁回聲請，今天裁定蕭以80萬元交保，限制住居，限制出境、出海8月，禁止蕭與證人、共犯聯繫。

裁定書指出，檢方主張蕭嫌有勾串證人之虞，不過，關於施作燈具裝設工程已有證人作證，相關犯罪事實發生在2019年11、12月間，距今非遠，有無實際施作，可透過實地勘查得知，難以認定蕭有勾串實益。

法官認為，蕭萬居所涉犯罪事實眾多，不過，檢察官未具體指明蕭與何證人有勾串之虞，自不能只憑蕭擔任里長一職，就認為全部證人有配合他作不實陳述的可能。

此外，檢察官聲押主張須向台北市大安區公所、台北市第二殯儀館委員會、社會局調卷清查是否有詐領情事，但未釋明蕭的犯罪嫌疑已達重大程度，至於龍圖里以「別緻」咖啡坊發票核銷公款46萬9835元，檢方聲押也未釋明蕭有何勾串之虞。

檢調調查，2015年至2019年蕭萬居涉以不實發票向市府社會局、市立第二殯儀館、大安區公所請領補助款共140萬元，同案被查辦的還有「淯展」水電負責人許嚴仁、「佑通資通綠能」公司總經理張同宇，以及龍圖里里幹事曹文珍、第10鄰鄰長張秀鳳，除蕭遭聲押，其餘都交保。

北市 檢察官

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