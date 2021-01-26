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23年少女虐殺焚屍案沉冤昭雪 桃園法院判2人無期徒刑

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市1998年12月間發生17歲台日混血林姓少女凶殺焚屍案，當年幾無破案線索，去年1名目擊男子指證，檢警專案小組重啟調查，查出潘子鑑夥同女友陳諭詩、吳男及陳女四人擄走林女剃頭、毆打絞殺並焚屍，法院去年9月開庭，林女70歲父親痛喊「一定要判重刑，否則對不起女兒！」，桃園法院今天下午宣判，潘男、陳女2人犯罪手段兇殘，判決無期徒刑、褫奪公權終身。

1998年12月9日下午，平鎮區復旦路四段靠近中山高的一處涵洞草叢，發現一具面目全非女性焦屍，身分不明、無明確據證，事隔21年到去年5月，當年1名目擊男子舉報，檢警重啟調查才查出死者身分，更查出潘子鑑（42歲）夥同女友陳諭詩（43歲）、吳男（40歲）及陳女（38歲）4人涉嫌殺人焚屍。

桃檢調查，1998年林姓少女離家後，受僱潘男、2陳女、吳男4人合夥在平鎮經營的1家檳榔攤，4男女均有吸毒行為，當時潘男為軍人擔心吸毒遭少女檢舉，4人也懷疑檳榔攤營收款項短少是少女所為，12月間將少女拘禁剃光頭髮、痛毆，林女一度逃離被抓回，潘男等人持開山刀砍殺等凌虐絞殺林女慘死。

桃檢去年8月底依殺人罪嫌起訴潘子鑑、陳諭詩等4人，檢察官痛斥潘4人泯滅人性、推諉卸責，建請法院從重量刑，桃園地院審理過程，林父說，女兒生前與潘4人沒有深仇大恨，竟如此害他，「骨頭入塔也找不到，死得很悽慘」，請求法官一定要判重刑，不然對不起女兒。

潘子鑑否認殺害林女、僅坦承參與棄屍、焚屍行為，並稱希望林女入土為安得到解脫，他願就焚屍部分向林父道歉；陳諭詩坦承殺害林女，供稱案發後多次想自首，但沒有勇氣，如果時間可以重來，希望死的人是她。吳男目前通緝中，另一陳女犯案當時15歲未成年，目前由少年法庭審理中。

桃園地院審酌，潘子鑑、陳諭詩2人犯罪手段兇殘，犯罪動機、目的及犯罪所受刺激、與林女關係，足見潘男、陳女亞性確實重大，判決無期徒刑、褫奪公權終身。

1998年桃園縣平鎮市林姓少女凶殺焚屍案，檢方去年查出潘男4人涉案求處重刑，桃園地院判決潘男、陳女無期徒刑、褫奪公權終身。示意圖／ingimage
1998年桃園縣平鎮市林姓少女凶殺焚屍案，檢方去年查出潘男4人涉案求處重刑，桃園地院判決潘男、陳女無期徒刑、褫奪公權終身。示意圖／ingimage
1998年桃園縣平鎮市林姓少女凶殺焚屍案偵辦陷於膠著，當時警方在案現場樹立告示牌籲請目擊者提供線索，檢方去年查出潘男4人涉案求處重刑，桃園地院判決潘男、陳女無期徒刑、褫奪公權終身。聯合報系資料照
1998年桃園縣平鎮市林姓少女凶殺焚屍案偵辦陷於膠著，當時警方在案現場樹立告示牌籲請目擊者提供線索，檢方去年查出潘男4人涉案求處重刑，桃園地院判決潘男、陳女無期徒刑、褫奪公權終身。聯合報系資料照

吸毒 殺人

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