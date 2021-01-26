假交友真詐財得手3417萬 警方逮27人送辦
吳姓男子組成詐欺集團，由成員以通訊軟體假交友噓寒問暖，再以假藉投資方式詐財，全台共73人受害，詐騙金額逾新台幣3417萬餘元，警方循線逮捕吳男等27人依法送辦。
刑事局偵查第六大隊第二隊今天表示，刑事局與苗栗縣警察局竹南分局查獲一件金融帳戶詐欺案，懷疑背後有詐欺集團操控，涉及詐欺、洗錢及組織等罪，立即組成專案小組，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦。
辦案人員調閱詐欺集團成員金融資料進行分析，發現犯罪手法大多為使用通訊軟體假交友方式，透過通訊軟體加入不特定被害民眾為好友，先對被害人早晚噓寒問暖方式降低戒心，再以假藉投資的方式，取信被害人匯款至集團指定帳戶。
警方鎖定集團成員跟監蒐證，於去年10月間持搜索票，先針對集團主要幹部住處執行搜索，共查獲歐姓嫌犯等19人，並查扣金融帳戶、金融卡、手機、收購名冊、帳冊等犯罪證物。
警方初步清查，全台共有73人受害，詐騙金額達3417萬餘元，其中中部一名婦人，遭詐騙共匯款1000萬元，事後才發現受騙向警方報案。
專案小組持續向上偵辦，查出集團主嫌為37歲吳姓男子，吳男為躲避警方追查而逃離居住處，專案小組持續調閱相關資料，研判他藏匿於台北市士林區陽明山地區，於去年11月16日將他逮捕到案。
全案主嫌、幹部均到案後，專案小組陸續再於去年12月24日，針對集團內黃姓車手等成員共7人執行搜索、拘提到案，全案偵訊後將吳姓主嫌等27人，依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。
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