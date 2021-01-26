被控賄選 桃園市議員蘇志強當選無效確定

經遞補成為桃園市議員的蘇志強被控賄選，刑事部分去年底遭判處有期徒刑3年4月定讞；民事部分，檢方訴請判決遞補當選無效，台灣高等法院今天判決當選無效。全案確定。

蘇志強參加桃園市第2屆議員選舉第14選區選舉落選，因當選人陳榮基涉及賄選，經法院判決當選無效確定，蘇志強因而於民國108年12月20日遞補為市議員。

判決指出，蘇志強為求能於107年11月24日舉行的桃園市議會第2屆市議員選舉順利當選，在107年10月29日在一家餐廳內，將裝有新台幣3萬元現金的信封交給李姓女子，囑託請李女將款項轉達給有投票權人。

二審指出，蘇志強被控刑事案件判決有罪定讞；他在高院審理時雖承認有交付3萬元現金給李女，但辯稱款項是交付會費等語；李女及其他證人則證述否認蘇志強有參加互助會，合議庭不採信蘇志強說法。

二審指出，原審判決蘇志強當選無效，並無違誤，蘇志強上訴無理由，駁回上訴，全案確定。