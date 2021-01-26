國安局謊稱媒體公關餐敘 吃2460元報公帳、3人貪汙起訴

士林地檢署。圖／本報資料照片 國家安全局秘書室主任劉家騏，2018年間拜訪三立新聞部贈送春節禮品，明知副總、總監不能出席午餐邀約，仍和秘書室同仁和司機前往古拉爵用餐，5人消費2460元，事後以媒體公關餐敘為由報公帳。士林地檢署日前偵結，依照貪汙治罪條例利用職務上機會詐欺取財，起訴劉等3人，但因情節輕微，建請減刑。

起訴指出，時任秘書室主任劉家騏、秘書室公關組副組長黃永定、公關組中校編審杜秉富等3人，2018年1月25日11時許，共同拜訪三立新聞部副總藍宜禎、新聞部總監蔡菀瑩，在致贈春節禮品時已知2人均有事，不克出席當天中午的便餐邀約，無法依國安局規定報領便餐費，仍不實填載工作紀錄單，核銷拿回2460元餐費。

劉等3人和林姓組員、徐姓駕駛，當天中午12時許，一同前往內湖大潤發的古拉爵義式餐廳，各自點餐後，由杜先付款2460元，事後經劉同意以「利用餐敘情誼辦理公關事務」報領便餐費。

劉供稱，知悉國安局工作紀錄單規定，若工作對象未共同用餐，該次餐費不得申請核銷便餐費。黃供稱，當日餐點是各自點餐，非事先預訂，事後杜有向劉請示，是否可以用公關費支出，獲得同意才在核銷單據上核章。杜則稱，拜訪三立新聞時，已知2名媒體人中午需要開會。

一同用餐的林稱，工作對象不在場不能申請便餐費；徐則稱，若工作對象在場，長官不會邀請駕駛和工作對象一同用餐。

檢察官指出，劉等3人共同製作工作紀錄單「三立新聞副總餐敘（5人）」，為讓點餐數量和參與人數相當，避免5名同仁餐敘報領便餐費的犯行曝光，不實填載參與人有秘書室4人及三立副總，維繫情誼並掌握近期有關本局新聞議題、過程圓滿順利，蔡經理臨時有會議無法參加等。

檢方認定，劉等3人涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐欺取財，依法起訴，因犯罪情節輕微且所得5萬元以下且以繳回，建請依規定減輕其刑。