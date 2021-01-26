蘇震清本周會交保？聲請縮短庭期 法官沒有說「不」

圖為民進黨立委蘇震清涉嫌收賄被羈押資料照片。圖／本報系資料照 立委蘇震清涉SOGO經營權案收賄2580萬元，去年8月4日羈押禁見迄今；台北地院本周五將進行蘇震清詰問其國會辦公室主任余學洋作證程序，如進度迅速，合議庭考慮再安排余詰問蘇，隨後調查羈押替代處分為何，蘇震清有機會當天獲准具保停押。

立委集體貪瀆案有陳超明、廖國棟、蘇震清3名立委羈押禁見，陳、廖分別在去年12月4日、本月15日獲准以500萬元、1000萬元交保，蘇震清交保時間落在陳、廖之後，其來有自。

法庭內，蘇震清與律師質疑太流公司前董事長李恆隆、李恆隆的「帳房」李秀峰行賄自白光碟經過變造、無證據能力，聲請勘驗光碟又捨棄；法庭外，蘇妻廖靖汝開記者會呼應爭點，宣告蘇已絕食，去年12月11日遞狀自訴承辦檢察官黃偉、書記官趙靖萱偽造文書，自訴案迄未撤告，以至於蘇的審理速度緩慢。

合議庭有效率審案，本預定蘇震清的審理庭從本月22日到下月3日，依序傳喚李恆隆、李秀峰、余學洋由被告轉證人讓檢辯交互詰問，下周三安排蘇轉證人接受詰問，不過，蘇的律師團希望縮短詰問庭期，上周五開庭時，聲請下周三的程序本周五「一天解決」，合議庭沒有拒絕。

換句話說，如果本周五余學洋、蘇震清作證程序順利「一天解決」，合議庭可能當天循陳超明、廖國棟既有模式繼續審問蘇震清、余學洋的羈押替代處分為何，隨後裁准2人交保。

台北地檢署指控，蘇震清2012年8月在台北市「水戶」餐廳收李恆隆第一筆50萬元支票；2013年7月、9月、12月，蘇收李230萬元支票；2014年10月，蘇收李6張50萬元的支票共300萬元；2015年9月，蘇收李500萬元現金與500萬元支票；2015年12月，蘇在「水戶」餐廳收李1000萬元的支票。