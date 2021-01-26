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新冠肺炎下的運動末世：「運動泡泡」政策的裡與外

台南防疫裁罰案件 移送強制執行僅3件繳清

中央社 / 台南26日電

台南市政府衛生局針對違規外出的居家隔離、檢疫者裁罰，至今移送強制執行25件中，僅3件繳清；一名從中國大陸來台男子遭罰金額最高70萬元，但他早已離境，被發布境管。

行政執行署台南分署主任行政執行官張哲榮今天表示，由台南市衛生局移送強制執行的25件個案中，至今3件繳清，金額共新台幣50萬元，還有6件辦理分期付款，另外16件則被列為強制執行對象，裁罰金額最高的是潘姓男子的70萬元。

據台南市衛生局調查，潘姓男子於去年3月21日從中國大陸來台，依規定自3月22日開始居家檢疫至4月4日，但潘男利用關懷人員巡查後的空檔，7度違規外出散步、購物，遭附近民眾拍照舉發，衛生局調查屬實後裁罰70萬元，但潘男已於去年4月7日離境前往中國大陸。

張哲榮表示，已對潘男發布境管，未來潘男可以入境台灣，但入境後未繳清罰款就不得離境。

張哲榮指出，絕不允許少數民眾無視政府防疫政策，增加疫情擴散的風險，台南分署從這個星期起將針對防疫裁罰案件強力執行，加強查扣存款、車輛、不動產、必要時祭出限制出境處分，甚至向法院聲請拘提、管收，伸張公權力，展現落實防疫政策決心。

衛生局 居家檢疫

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