先進光電科技挖大立光工程師 前總經理及5工程師判刑

先進光電科技公司前羅姓總經理於10年前從大立光挖角工程師，把大立光的多針點膠裝置等技術帶到先進光電，台中地院今天依違反著作權法等罪將羅、及鄒姓、翁姓、謝姓、朱姓工程師等5人，各判刑6月；徐姓工程師被依背信罪判刑5月。圖／本報資料照

中檢偵辦股王大立光爆發內鬼案，查出先進光電科技公司前羅姓總經理於10年前從大立光挖角工程師，把大立光的多針點膠裝置等技術帶到先進光電，5年前將羅等人起訴，台中地院今天依違反著作權法等罪將羅、及鄒姓、翁姓、謝姓、朱姓工程師等5人，各判刑6月；徐姓工程師被依背信罪判刑5月，並賠償大立光60萬元；張姓工程師獲判無罪。而先進光電科技公司侵害大立光著作財產權，科罰金新台幣60萬元。

民事部分，先進光電公司侵害大立光點膠針頭結構、遮光片送料機構，大立光業已先至智慧財產局提告，一審獲得賠償新台幣15億2247萬餘元，目前先進光上訴二審中。

中檢起訴指出，先進光從99年間起，計畫新一波的自動化生產進程，透過羅姓總經理，私下多次找任職大立光的鄒、翁、謝等人聚餐，並談妥挖角跳槽的薪資及報酬，又陸續挖角朱、張、徐等人。

但大立光聘僱合約書均有明定，離職2年內，不得為自己或他人或從事經營與大立光相同或類似之事業，自身機密資訊負有保密條款，不得侵害大立光的商業秘密及智財權等。

被告等人不但將大立光機密帶過去，自動化生產技術一、二之相關圖形著作、電磁紀錄等資料皆被帶走，2012年間還搶先向台灣及中國申請2項圖形專利權。朱、徐也將大立光機台運作影片、參數表等商業機密，還有大立光點膠膠水空瓶、半瓶過期UV膠水帶走，以便抄襲、研發膠水配方，總計471筆檔案資料拿給跳槽先進光電的謝炘穎，涉嫌洩漏商業機密。

法官以鄒、翁、謝、朱等人於大立光公司習得多針點膠裝置、及SOMA推料塊遮光片取送裝置的相關智識，離職後進入先進光電公司從事相同的鏡頭自動化生產技術研發工作，後與羅共同將研發成果送申請新型專利，法官認鄒等人侵害大立光公司的著作財產權，予以判刑。

合議庭審酌，其等不思以正當途徑研發創作，竟剽竊他人智慧結晶，洩露他人工商秘密、電腦秘密，並與羅共同非法重製、改作並散布侵害大立光公司享有著作財產權的技術，漠視他人賴以營生的工商秘密，先進光公司未盡監督、管理之責，造成大立光著作財產權被侵害，科罰金新台幣60萬元。