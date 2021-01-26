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公路總局幫工程司收賄 庇護業者驗收請款

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

公路總局第一養護工程處林姓職員，9年前利用審核、驗收工程機會，收受得標廠商賄款，次數多達15次，不法所得近62萬元，經新北地院審理，被依貪污治罪條例判刑1年10月、褫奪公權2年。 本報資料照片
公路總局第一養護工程處林姓職員，9年前利用審核、驗收工程機會，收受得標廠商賄款，次數多達15次，不法所得近62萬元，經新北地院審理，被依貪污治罪條例判刑1年10月、褫奪公權2年。 本報資料照片

公路總局第一養護工程處林姓職員，9年前利用審核、驗收工程機會，收受得標廠商賄款，次數多達15次，不法所得近62萬元，經新北地院審理，今被依貪污治罪條例判刑1年10月、褫奪公權2年。另外，行賄的業者也因違反貪污治罪條例被判刑4月，得易科罰金。

檢方起訴指出，林男原本是公路總局第一養護工程處中和工務段工務員，2012年4月升任幫工程司，負責赴工地監督監造、施工作業檢查、審核承包商工程估價款、協助驗收和製作結算書等工作。

2011年和2012年間，林男2度利用負責「台64線觀音山隧道委託管理及機電維護工程」機會，與得標廠商詹姓男子期約以每期估驗計價金5%的金額，作為協助請款順利賄款，前後總拿了15次，共61萬8000元。

偵訊時，林、詹2人自白犯行，且繳回不法所得，因此檢方起訴後，也建請法院依法減輕其刑；法院認為林男不知廉潔自持，有損公務人員形象，且先前曾因貪污治罪條例被判刑2年、緩刑5年，依法不得再宣告緩刑，前案緩刑也將於本案確定後聲請撤銷。

貪污 賄款 新北

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