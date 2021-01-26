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假冒影城客服行騙 刑事局逮詐欺集團19嫌

中央社 / 台北26日電

詐欺集團假冒影城客服致電被害人，佯稱付款方式誤設為分期付款需操作解除而行騙，近2年來約31人被害、財損逾新台幣300萬元，刑事局循線查獲集團首腦25歲林姓男子等19嫌送辦。

刑事局今天宣布偵破一起解除分期付款的詐欺犯罪集團，偵查第一大隊於民國108年1月接獲某影城報案，指稱客戶陸續反映遭不明詐欺集團致電詐騙，受案後立即展開偵辦，並清查165反詐騙平台中曾遭假冒影城客服人員詐騙的被害人資料。

經分析上述被害個案遭詐騙模式，都是接到詐欺集團成員致電並假冒影城客服人員，佯稱誤將被害人付款方式設定為分期付款，並要求被害人前往自動櫃員機（ATM）操作解除分期付款，直到被害人驚覺有異時，其匯到人頭帳戶款項已遭車手提領一空。

全案報請士林地檢署指揮偵辦，經專案小組鎖定車手跟監蒐證，向上溯源追查發現，以25歲林男為首的詐欺集團涉有重嫌，且與話務系統商38歲徐男合作以提供詐欺集團網路服務。

專案小組逐一清查集團成員身分、犯罪組織架構及活動處所後，分別於民國108年3月至109年11月間陸續發動3波搜索行動，並於雙北市及桃園市等地查獲以林男為首車手集團、網路服務商公司負責人徐男等人，共計19嫌。

同時查扣手機8支、筆記型電腦2台、新台幣10萬餘元等證物。初步估計，全案受害人已知有31人，財損總金額超過300萬元，單一受害最高金額為3萬元。

全案訊後於今年1月13日依涉詐欺、洗錢防制法等罪，將19嫌移送士檢偵辦，林男遭裁定羈押、徐男則無保請回。

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