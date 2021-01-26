涉假投資以老鼠會吸金警逮8人 估百人被騙金額逾5千萬

台南市刑大查扣的電腦主機、投資契約書及資金流向帳本等。記者吳淑玲／翻攝

台南市刑大去年接獲情資，指稱某證券投資顧問有限公司以投資外匯業務為號召，自107年起在新營地區成立分公司招攬不特定人投資，以每月操盤績效有25至35%的獲利，及依投資金額的多寡派發3%至8%不等的投資紅利，投資的資金綁約期滿100%領回投資的資金，因被害人僅領到幾期紅利，所投入的資金高達上數千萬元卻無法取回獲利，經刑警大隊報請台南地檢署指揮偵辦，今天查獲張姓主嫌等8人，查扣電腦主機1台、投資契約書及資金流向帳冊等，初估上百人受害，金額逾5千萬元，正擴大偵辦中。

專案小組經數月偵蒐，發現這家投資顧問有限公司」，對外號稱是香港公司JSGI GLOBAL HOLDING LIMITED來台灣所設立之公司，以假投資真詐財方式，實施詐騙行為，依投資金額獲取利潤，每找一個下線投資人可以獲800至3萬美金的推薦獎金（分紅），被害人聽從張嫌匯款至張的胞弟中國信託高雄分行帳戶內，或要求將現金直接交付等方式。

張姓主嫌為招攬不特定之人加入其胞弟所經營投資公司，以及輔導下線如何招攬他人加入公司，並提供位於新營區三興街作為該公司據點，並透過通訊軟體傳送網站帳戶資料取信於被害人，誘使加入投資，事後再以該公司清盤為由，無法發放利潤及歸還本金，致被害人血本無歸。

專案人員見時機成熟，今天分別前往該公司各據點執行拘提、搜索、傳喚張嫌等8人到案，並起獲被害人楊女等18人所簽立切結書，初估遭詐騙被害人約有百餘人，被詐騙金額約達5千餘萬元，現場並查扣電腦主機1臺、投資契約書及資金匯款帳冊等贓證物。