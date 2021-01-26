蜂窩拆除當天8旬老婦遭叮咬身亡 家屬提國賠求償敗訴

宜蘭市87歲李姓婦人，在自家農園工作時，遭虎頭蜂叮咬喪命，家屬質疑蜂窩已通報拆除，但縣府相關單位卻遲未有動作，有疏失，提出國賠，向縣府求償190萬200元；但宜蘭地方法院調查縣府、台電往來公文，認為台電已依程序排定停電日期，以利蜂窩拆除，只是李婦在拆除前，就遭叮咬喪命，縣府並無怠於執行職務，判國賠敗訴。

住在宜蘭市富農路的87歲李姓婦人，2019年7月9日上午7時許，在慈航路500巷的菜園種菜，卻遭虎頭蜂群攻擊，李婦爬出菜園後，由鄰居開車送往陽大醫院急救，但身上被叮咬20多包，造成過敏性休克不治死亡。

家屬事後質疑該處虎頭蜂窩曾經傷人，且在同年6月29日通報縣府農業處，縣府也派員到場會勘，確定虎頭蜂窩位置，但直到7月9日，仍未拆除蜂窩，且附近也未拉上封鎖線、警示牌，提醒民眾注意，認為縣府存有疏失，因此提告請求國家賠償。

但縣府審理時澄清，強調通報拆除蜂窩後，隨即請委外單位前往會勘，因蜂窩位於台電高壓電桿，拆除恐有危險，6月29日會勘後，因逢假日，7月2日隨即行文台電「斷電」，依台電程序，停電需有6個工作天完成通知，幾經協調討論，最後訂於9日晚間6時派員前往拆除蜂窩，只是再還未拆除前，李婦已遭叮咬喪命。

縣府認為，因斷電牽涉其他重點用戶用電，因此無法立即停電工作，縣府公務員並無怠於執行勤務，不應該負起國賠要求，且該蜂窩已存在一段時間，李婦應避免靠近附近工作，但仍選擇於蜂巢下菜園種菜，對事故發生也有過失。

地院依據縣府委外拆除人員證詞，認為該蜂窩屬黑腹虎頭蜂，警戒範圍約15公尺，但飛行距離可達5公里，若依此封路、警戒，對於周邊交通影響甚鉅；再者，虎頭蜂在覓食及飛行未受干擾情形下，並不會主動攻擊，若將李婦死亡結果，歸咎未設置警告標誌，即屬無據。