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報導台積電財務主管詐騙上億元 壹傳媒要賠30萬並道歉
台積電劉姓前財務主管4年前被壹週刊報導以公司名義詐騙，提告要求壹傳媒、記者、總編輯和爆料人連帶賠償500萬元並道歉，一審敗訴，高等法院今逆轉改判戴姓爆料人、壹傳媒、記者和總編輯連帶賠償30萬元，壹傳媒及總編輯須在網站刊登道歉啟事，可上訴。
劉提告主張，壹週刊記者2017年採訪戴姓爆料人後，撰寫標題為「前主管借台積電之名，騙翻兩岸近億元」的報導，指他為詐騙集團共犯，以台積電名義取信戴騙錢；而週刊總編輯也未經查證就發布新聞，導致他名譽受損，要求連帶賠償500萬元並道歉回復他的名譽。
士林地院一審判劉敗訴，案件上訴，高院認為，週刊報導劉以台積電財務主管身分詐騙大陸、台灣達上億元，並非主觀見解或評論，而是事實陳述，具有可證明性。
判決指出，戴向壹傳媒指控劉「進行一場騙局」，若稍加查證戴的公司和投資公司間的契約、訴訟資料等客觀文件，即可知道戴指控無據，但記者、總編輯逕自採用戴的說詞，未再查證，顯然未盡合理查證義務，有所過失，因此判戴、壹傳媒、記者和總編輯應連帶賠償劉30萬元，一傳媒及總編輯應在壹週刊網站首頁、壹週刊寶庫臉書專頁刊登道歉啟事。
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