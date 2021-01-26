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謝長廷涉指卡神和李佳芬一起看棒球 韓國瑜提告不成

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

駐日代表謝長廷遭質疑跟網軍案主使者「卡神」楊蕙如關係密切，謝在去年1月總統大選投票前夕撇清，稱上次見到楊時，「她是跟韓國瑜太太一起看12強棒球賽」。對此韓國瑜怒提告，高雄地檢署調查認為，謝長廷指「同場看球」非杜撰，也難認此會詆毀名譽或使人不當選，處不起訴。

雄檢認為依卷證就可明顯認定犯嫌不足，偵查階段並未傳喚謝長廷到案。

全案源自2018年9月「燕子」颱風重創日本，關西機場關閉導致上千旅客受困，包括不少台灣人，PTT上出現網友狠批大阪辦事處協助處理的態度惡劣，導致大阪辦事處長蘇啟誠當月13日輕生；台北地檢署事後查出，「卡神」楊蕙如涉操控網軍帶風向責備大阪處，依侮辱公署等罪嫌起訴。

外界質疑楊蕙如與謝長廷關係密切，但謝長廷去年1月7日於駐日經濟文化代表處受訪，被問「楊蕙如這一件事，要不要做個說明？」謝回「上一次我見到她，是在12強的棒球賽，好不好，但那一次她沒有跟我看棒球，她是跟韓國瑜的太太一起看」等。

當時距離總統大選投票日不到4天，國民黨候選人韓國瑜陣營痛批，謝長廷抹黑指李佳芬跟楊蕙如關係好，刻意帶風向「看同一場球賽就是一起看棒球」，企圖把網軍案嫁禍韓營；韓國瑜提告指謝長廷影射李佳芬用楊蕙如操縱網軍、輿論，已影響選情，涉違反總統副總統選罷法、妨害名譽。

檢察官傳喚楊蕙如出庭，她證稱，曾在日本觀看12強棒球賽遇過李佳芬，當時李坐在她前面幾排，「比賽過程兩人完全沒互動，離場時有擦身而過」，她拍下李佳芬被媒體採訪畫面PO網。

檢方認為，謝長廷回應楊蕙如跟李佳芬一起看棒球，並非完全無據，難認憑空杜撰，縱使楊蕙如因網軍案被起訴，但謝指稱李佳芬跟楊看球，也無法直接連結是李佳芬教唆網軍，難以認定這樣的說法屬「詆毀名譽」方式，即使謝長廷有令人感覺不當、不快，都未構成妨害名譽、使人不當選。

駐日代表謝長廷去年1月被問及跟楊蕙如關係，表示楊蕙如跟李佳芬同場看棒球。圖／翻攝謝長廷臉書
駐日代表謝長廷去年1月被問及跟楊蕙如關係，表示楊蕙如跟李佳芬同場看棒球。圖／翻攝謝長廷臉書
楊蕙如曾拍下李佳芬看完棒球賽後受訪畫面，PO上臉書。圖／翻攝謝長廷臉書
楊蕙如曾拍下李佳芬看完棒球賽後受訪畫面，PO上臉書。圖／翻攝謝長廷臉書
韓國瑜怒告謝長廷違反選罷法、妨害名譽等罪嫌。圖／翻攝謝長廷臉書
韓國瑜怒告謝長廷違反選罷法、妨害名譽等罪嫌。圖／翻攝謝長廷臉書

韓國瑜 楊蕙如 謝長廷 李佳芬 蘇啟誠

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