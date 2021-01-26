曾「逆時中」里長蕭萬居涉貪 法院下午開羈押庭　

曾「逆時中」就公費流感疫苗議題批判衛福部長陳時中的國民黨台北市大安區龍圖里長蕭萬居，被控詐領公費補助款140萬元，檢調昨天搜索、約談蕭及共犯等9人，依貪汙詐領公有財物罪將蕭聲請羈押禁見，台北地院預計今天下午開羈押庭審理。

檢調調查，2015年至2019年蕭萬居涉以不實發票向市府社會局、市立第二殯儀館、大安區公所請領補助款共140萬元，同案被查辦的還有「淯展」水電負責人許嚴仁、「佑通資通綠能」公司總經理張同宇，以及龍圖里里幹事曹文珍、第10鄰鄰長張秀鳳，除蕭遭聲押，其餘交保。

檢調調查，蕭萬居涉嫌指示許嚴仁、張同宇找不知情廠商配合開立發票，分別向區公所、二殯回饋地方經費管委會請領核銷補助款60萬元。

此外，蕭萬居涉嫌指示張秀鳳找人頭擔任社區龍圖協會志工及授課講師，向社會局詐領社區照顧關懷據點加值方案的人事經費、授課經費，合計約1萬多元。