婦聯會申請新世紀基金會遭阻 雷倩：衛福部要問內政部

「中華民國婦女聯合會」未於期限內轉型為政黨遭內政部廢止立案。婦聯會提告，台北高等行政法院今上午針對「內政部命婦聯會限期轉型案」開庭，受命法官請雙方釐清並陳報非常時期與動員戡亂時期，婦聯會依據人民團體法設立、准予核備等程序。

內政部指出，政黨法是2017年12月6日公布施行，於兩年期限屆滿前，已通函給各政黨及政治團體促其儘速完成改正。婦聯會是依人民團體法立案的「政治團體」，未於前年12月7日前依政黨法相關規定修正章程、轉換為「政黨」。

前年12月24日，內政部作出處分，要求婦聯會於文到4個月內補正，屆期未辦理者，將依規定廢止立案。婦聯會說明，政黨法兩年緩衝期間，數度向內政部懇求成為其他組織，另向衛福部申請成為公益團體。

婦聯會認為，兩部會互踢皮球，因此無法於今年4月26日依政黨法轉型為政黨。婦聯會不服「限期補正轉型原處分」，向法院聲請停止執行遭駁回。內政部另予以廢止立案、財產清算。

婦聯會對「限期補正」及「廢止立案」兩件原處分各提起「本案訴訟」，而「廢止立案原處分案」今年1月19日首度開庭，受命法官彭康凡羅列13個問題請雙方回答，並請內政部儘速陳報對婦聯會聲請停止訴訟的回應。

「限期轉型原處分案」於今日上午開庭，受命法官孫萍萍詢問，婦聯會在1950年4月17日依人團法成立、1990年2月8日依人團法經內政部核准立案為政治團體，兩者具有同一性嗎？婦聯會律師團指出，自始自終至今都具備同一性。

法官詢問，婦聯會向衛福部申請設立「中華民國婦女聯合會新世紀基金會」，該基金會資金由婦聯會捐助？婦聯會主委雷倩表示，當時希望挹注兩億元成立新世紀基金會繼續做公益，因為婦聯會受很多政治干擾。

婦聯會委任律師指出，新世紀基金會逾一年至今還未取得主管機關同意申請，有悖於常理。雷倩補充說，衛福部發文要內政部及黨產會同意。法官則詢問內政部訴代，這有法律依據嗎？非內政部同意不可？