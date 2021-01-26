男子不滿鄰居抽菸 持鋁棒攻擊頭部判6年定讞

屏東縣楊姓男子不滿林姓鄰居長期在他住處前抽菸，持鋁棒攻擊林男頭部但未致死。一二審認定楊男有不確定的殺人故意，依殺人未遂罪判刑6年，案經最高法院駁回上訴定讞。

全案起於民國107年9月間，楊男見林姓鄰居在住處外抽菸，雙手持鋁棒攻擊林男頭部，導致林男仰倒在地仍持續攻擊，直到林男不再動彈才罷手。

林男經送醫急救，顱骨骨折併顱內出血，經手術後救回一命；楊男犯案後返回住處，員警獲報，到場將他逮捕。

楊男辯稱當時一時氣憤，只想要教訓林男，讓林男不再在他家門口抽菸，沒有致人於死的犯意。

一審屏東地方法院認為，楊男下手力道猛烈，又攻擊人體極為脆弱的頭部4次，有不確定的殺人故意，審酌楊男僅因長期不滿林男抽菸，即攻擊手無寸鐵的林男，犯罪惡性重大，考量雙方以新台幣500萬元達成和解，依殺人未遂罪判刑6年。

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理，認為一審的認定事實、適用法律均無錯誤，量刑亦屬允當，駁回上訴，維持一審罪刑。楊男不服再提上訴，日前遭最高法院駁回定讞。