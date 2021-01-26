快訊

直播／境外+1！40多歲台男墨西哥確診 緊急醫療專機返台

「我看倒有點像舊冰箱」：抒情太多、溝通太少的國文教育

男子不滿鄰居抽菸 持鋁棒攻擊頭部判6年定讞

中央社 / 台北26日電

屏東縣楊姓男子不滿林姓鄰居長期在他住處前抽菸，持鋁棒攻擊林男頭部但未致死。一二審認定楊男有不確定的殺人故意，依殺人未遂罪判刑6年，案經最高法院駁回上訴定讞。

全案起於民國107年9月間，楊男見林姓鄰居在住處外抽菸，雙手持鋁棒攻擊林男頭部，導致林男仰倒在地仍持續攻擊，直到林男不再動彈才罷手。

林男經送醫急救，顱骨骨折併顱內出血，經手術後救回一命；楊男犯案後返回住處，員警獲報，到場將他逮捕。

楊男辯稱當時一時氣憤，只想要教訓林男，讓林男不再在他家門口抽菸，沒有致人於死的犯意。

一審屏東地方法院認為，楊男下手力道猛烈，又攻擊人體極為脆弱的頭部4次，有不確定的殺人故意，審酌楊男僅因長期不滿林男抽菸，即攻擊手無寸鐵的林男，犯罪惡性重大，考量雙方以新台幣500萬元達成和解，依殺人未遂罪判刑6年。

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理，認為一審的認定事實、適用法律均無錯誤，量刑亦屬允當，駁回上訴，維持一審罪刑。楊男不服再提上訴，日前遭最高法院駁回定讞。

抽菸 殺人

延伸閱讀

浩鼎：新藥研發臨床與社會知識落差 籲檢方不再上訴

23刀殺父棄屍還嗆「剛好而已」 逆子二審仍判無期徒刑

李在鎔案 青瓦臺可能特赦

三星李在鎔不就涉賄案上訴 韓檢決定受矚目

相關新聞

謝長廷涉指卡神和李佳芬一起看棒球 韓國瑜提告不成

駐日代表謝長廷遭質疑跟網軍案主使者「卡神」楊蕙如關係密切，謝在去年1月總統大選投票前夕撇清，稱上次見到楊時，「她是跟韓國...

報導台積電財務主管詐騙上億元 壹傳媒要賠30萬並道歉

台積電劉姓前財務主管4年前被壹週刊報導以公司名義詐騙，提告要求壹傳媒、記者、總編輯和爆料人連帶賠償500萬元並道歉，一審...

蜂窩拆除當天8旬老婦遭叮咬身亡 家屬提國賠求償敗訴

宜蘭市87歲李姓婦人，在自家農園工作時，遭虎頭蜂叮咬喪命，家屬質疑蜂窩已通報拆除，但縣府相關單位卻遲未有動作，有疏失，提...

浩鼎內線交易案 董座張念慈等五人二審仍獲判無罪

台灣高等法院今（26）日上午10時宣判台灣浩鼎（4174）董事長張念慈等五位主管被控涉內線交易案，二審維持一審無罪判決，...

曾「逆時中」里長蕭萬居涉貪 法院下午開羈押庭　

曾「逆時中」就公費流感疫苗議題批判衛福部長陳時中的國民黨台北市大安區龍圖里長蕭萬居，被控詐領公費補助款140萬元，檢調昨...

婦聯會申請新世紀基金會遭阻 雷倩：衛福部要問內政部

「中華民國婦女聯合會」未於期限內轉型為政黨遭內政部廢止立案。婦聯會提告，台北高等行政法院今上午針對「內政部命婦聯會限期轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。