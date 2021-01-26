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詐里民活動場租費67萬 北市前里長判7年半

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

台北市游姓里長與徐姓妻子被控浮報里民活動場所房租，11年詐領補助款67萬餘元，檢方依貪汙詐取財物罪起訴他們，法院開庭，游氏夫婦否認不法，台北地院今天判游有期徒刑7年6月，游妻判有刑徒刑3年8月。可上訴。

檢方起訴，游以每月2萬2000元租屋供里民活動使用。他開出12張支票，以此方式支付1年期房租給房東，卻向台北市政府虛報租金，申請每月3萬元補助，扣除健保費及所得稅，每月詐領6000元放入私人口袋，前後11年詐領67萬5000元。

游氏夫婦辯稱，每年開出12張金額2萬2000萬元的支票給房東，但在給付支票外，每年還以6萬元現金補貼給房東，沒有詐領補助費，不過，檢方傳喚房東作證，房東證稱從未收過游的現金，依違反貪汙治罪條例起訴游、徐女。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

房東 貪汙

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