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張魁兒子亂拿友人「三宅一生」名牌包 法院判賠72萬元
藝人張魁的兒子、歌手張峰奇的哥哥張覺引被控侵占涂姓友人日本精品「三宅一生」的背包，內有25萬元現金、名表等物，一審判刑8月，案件仍在高院審理中；民事部分，涂求償72萬餘元，台北地方法院日前全額判賠，可上訴。
涂主張，他2018年7月1日和張覺引到咖啡店相談，未料有不明人士闖入店內毆打他，並強行押走，而他隨身的「三宅一生」揹包、電子菸等物遺留現場，由咖啡店老闆代為保管，但張覺引得知後，隔天凌晨3時許到咖啡店，向老闆佯稱自己是背包所有人，拿走背包和電子菸。
涂指出，他事後被警方救出後，到咖啡店找背包，才被老闆告知張覺引冒名領走，氣得提告求償；張覺引僅向法院表示，自己是被涂誣陷。
法院認為，根據咖啡店老闆等證人說法、證據等，認定張覺引當時買單後沒拿走包包，反而在隔天打電話要求老闆刪除監視器畫面，有違常理，認定張取走背包。
判決指出，涂除了背包價值2萬餘元，還裝有5000多元的藍牙耳機、4萬餘元基砮表、40萬元勞力士通拿表、現金25萬元，因此判張覺引應賠償涂72萬餘元。
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