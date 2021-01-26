「在想怎玩他」無照保母聯手男友虐死1歲童 逆轉重判

高雄無照保母杜苡彤5年前涉與男友高嘉華凌虐照料的1歲多男童，直到3個多月後某晚，男友不讓男童睡覺、猛搖頭10幾下，造成嚴重腦傷送醫不治。一、二審皆依傷害罪判杜女3年半，但全案撤銷發回後，高雄高分院更一審認定杜女也屬害死男童共犯，今上午依傷害致死罪改重判11年10月，仍可上訴。

高嘉華一審被依傷害致死罪判12年徒刑，二審時高改口承認部分犯行，獲改判11年10月徒刑，經最高法院駁回上訴定讞。

更一審合議庭認為，杜苡彤（40歲）長期跟男友高嘉華（40歲）男童有施暴行為，縱使男童死亡結果並非她直接造成，但以她當保母知識、經驗應知道恐會致死，卻未作防範，認定是她跟男友都是傷害致死共犯。

判決指出，無保母執照的杜苡彤2015年6月起受託以每月1萬5000元代價，全日照顧僅1歲半許姓男童，僅每周一、二許的家屬帶回家；同年9月價格調高為2萬3000元。

不料杜苡彤及高嘉華時常凌虐男童，還互傳訊息討論，同年9月17日凌晨1點多，高嘉華將男童帶到辦公室獨自照料過夜，用手掌甩打男童頭部10下、打左臉耳光，還點香菸逼男童吸、口對口吐菸進嘴中；隔兩天凌晨4點多，高又於辦公室對男童捏臉、拉耳，硬餵喝水干擾睡覺，直到早上7點多，他強抓男童頭部3秒內強搖晃14下，接著吐菸，造成男童從掙扎、哭泣過不久隨即陷入昏迷。

男童送醫後因嚴重腦傷，搶救6天後神經性休克死亡，警方當時接獲院方轉報，趕緊前往搜索查扣監視器、手機等證物。

合議庭發現，杜苡彤、高嘉華從當年8月10日到9月19日之間，時常互傳訊息討論虐童，杜女曾提醒高「下手小心點喔，別看到痕跡嘿，我今天不小心失手打兩次了」，還說「他快被我打死了」、「他好難打喔，都會打歪氣死」、「把他尿布打到破了」；高嘉華則說「在想今天要怎麼玩他」，更出主意「我拿束線給你，嘴塞布，手綁在後面，這樣就不會哭出聲了」，獨自陪伴男童的夜晚，高也傳男童坐在椅子上面露倦容的影片。

高嘉華審理時承認部分傷害犯行，也辯「對男童空揮而已，沒有真的碰觸到，只是逗著玩，男童也有笑著回應」，對於致死屬過失；杜苡彤否認傷害，更指不知道男友傷害男童，訊息內容僅開玩笑，最多只叫男童罰站。