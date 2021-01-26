快訊

SARS封院中央決策？ 游錫堃怒：馬英九講話要憑良心

學測國文寫作「經驗機器」入題，讀過哲學會答得比較好嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「在想怎玩他」無照保母聯手男友虐死1歲童 逆轉重判

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄無照保母杜苡彤5年前涉與男友高嘉華凌虐照料的1歲多男童，直到3個多月後某晚，男友不讓男童睡覺、猛搖頭10幾下，造成嚴重腦傷送醫不治。一、二審皆依傷害罪判杜女3年半，但全案撤銷發回後，高雄高分院更一審認定杜女也屬害死男童共犯，今上午依傷害致死罪改重判11年10月，仍可上訴。

高嘉華一審被依傷害致死罪判12年徒刑，二審時高改口承認部分犯行，獲改判11年10月徒刑，經最高法院駁回上訴定讞。

更一審合議庭認為，杜苡彤（40歲）長期跟男友高嘉華（40歲）男童有施暴行為，縱使男童死亡結果並非她直接造成，但以她當保母知識、經驗應知道恐會致死，卻未作防範，認定是她跟男友都是傷害致死共犯。

判決指出，無保母執照的杜苡彤2015年6月起受託以每月1萬5000元代價，全日照顧僅1歲半許姓男童，僅每周一、二許的家屬帶回家；同年9月價格調高為2萬3000元。

不料杜苡彤及高嘉華時常凌虐男童，還互傳訊息討論，同年9月17日凌晨1點多，高嘉華將男童帶到辦公室獨自照料過夜，用手掌甩打男童頭部10下、打左臉耳光，還點香菸逼男童吸、口對口吐菸進嘴中；隔兩天凌晨4點多，高又於辦公室對男童捏臉、拉耳，硬餵喝水干擾睡覺，直到早上7點多，他強抓男童頭部3秒內強搖晃14下，接著吐菸，造成男童從掙扎、哭泣過不久隨即陷入昏迷。

男童送醫後因嚴重腦傷，搶救6天後神經性休克死亡，警方當時接獲院方轉報，趕緊前往搜索查扣監視器、手機等證物。

合議庭發現，杜苡彤、高嘉華從當年8月10日到9月19日之間，時常互傳訊息討論虐童，杜女曾提醒高「下手小心點喔，別看到痕跡嘿，我今天不小心失手打兩次了」，還說「他快被我打死了」、「他好難打喔，都會打歪氣死」、「把他尿布打到破了」；高嘉華則說「在想今天要怎麼玩他」，更出主意「我拿束線給你，嘴塞布，手綁在後面，這樣就不會哭出聲了」，獨自陪伴男童的夜晚，高也傳男童坐在椅子上面露倦容的影片。

高嘉華審理時承認部分傷害犯行，也辯「對男童空揮而已，沒有真的碰觸到，只是逗著玩，男童也有笑著回應」，對於致死屬過失；杜苡彤否認傷害，更指不知道男友傷害男童，訊息內容僅開玩笑，最多只叫男童罰站。

一審時杜苡彤以10萬元跟許姓男童家屬和解，獲得家屬撤告，不過全案上訴後，最高法院認為高嘉華獨自陪伴男童過夜期間，跟杜女有用電話、傳訊聯繫，懷疑有犯意聯絡，發回更審；高嘉華則未依調解結果給付20萬，未獲家屬原諒。

無照保母杜苡彤涉跟男友凌虐男童，高雄高分院更一審依傷害致死罪改重判11年10月，仍可上訴。圖／翻攝臉書
無照保母杜苡彤涉跟男友凌虐男童，高雄高分院更一審依傷害致死罪改重判11年10月，仍可上訴。圖／翻攝臉書

保母 監視器

延伸閱讀

保母壓死男嬰…托嬰中心負責人不認罪 母哭喊下跪都不夠

影／副教授成色狼 誘騙8兒童拍裸照重判8年6月

保母把3歲童「照顧成植物人」 法官認定無施虐證據

7個月女嬰溢奶窒息亡 專業保母過失致死起訴

相關新聞

浩鼎內線交易案 張念慈等人二審仍獲判無罪

浩鼎生技公司董事長張念慈等5名高層內線交易案，五人被控在解盲結果公布前，先賣出近千張股票，士林地院一審認為解盲結果與「重...

23刀殺父棄屍還嗆「剛好而已」 逆子二審仍判無期徒刑

男子胡志賢拿水果刀狂刺父親23刀，胡父的遺體3天後腐臭，他嫌「太臭」，將遺體載到新竹溪州橋扔棄。新竹地院一審依殺害直系血...

圖利衛生紙代工廠商2.6億元 金盛世前總經理遭聲押禁見

出產「倍潔雅」等品牌衛生紙的金盛世公司前總經理黃國泉，涉與三名主管為賺取績效獎金，違規出售原紙給代工廠，雙方各取所需，致...

「在想怎玩他」無照保母聯手男友虐死1歲童 逆轉重判

高雄無照保母杜苡彤5年前涉與男友高嘉華凌虐照料的1歲多男童，直到3個多月後某晚，男友不讓男童睡覺、猛搖頭10幾下，造成嚴...

恐怖搭訕強吻襲胸摸下體 賠20萬仍要關8個月

范男去年在台中市區假藉問路搭訕女子小蘋（化名），詢問她「有沒有男朋友？想不想要有人陪？」，即從她衣服下襬伸入撫摸她胸部，...

倍潔雅前總座 涉假賣衛生紙A獎金

出產「倍潔雅」等品牌衛生紙的金盛世公司，前總經理黃國泉涉在二○一二年至二○一七年間與三名主管違規出售原紙給代工廠，賺取績...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。