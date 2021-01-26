23刀殺父棄屍還嗆「剛好而已」 逆子二審仍判無期徒刑

男子胡志賢拿水果刀狂刺父親23刀，胡父的遺體3天後腐臭，他嫌「太臭」，將遺體載到新竹溪州橋扔棄。新竹地院一審依殺害直系血親尊親屬罪判胡無期徒刑，案經上訴，高等法院因兩公約精神不得對精障人士判死刑，而維持一審判決，今駁回上訴，仍判胡志賢無期徒刑，可上訴。

胡志賢聽完判決結果指出，他在看守所遭人圍毆，只因自己說「吃飽飯碗要自己洗」，就被對方猛捶頭部、掐他的脖子，看守所主管還恐嚇他不准在法庭上講，否則要讓他死得很難看；另向法官說，「凶宅、凶車都沒有了，你們不能再押我了」。

胡志賢還押時被媒體提問，他回應一定會上訴，也有和爸爸道歉，「我爸爸今天也有來」，爸爸也有匯錢給他；法警要求他繼續往前走，他情緒略顯激動地說「你沒有爸爸嗎？」

胡志賢（40歲）曾因毒品等案服刑2年，前年1月底出獄，在臉書上自介「我外號叫光頭，已是過去式惹，現已改名為老鷹，還請指教」。他前年5月31日早上6點多與父親口角，他到廚房拿水果刀，朝父親頭、頸、胸、背猛刺，胡父頸部脊髓斷離、大量出血死亡。胡任遺體置家3日，再將發臭的屍體載到溪洲橋下棄屍，鄰居看他舉止怪異，又疑似「搬屍體」而報警。

新竹地院一審囑託醫院鑑定，胡患有精神疾病，不過弒父時具辨識能力，因依兩公約精神「不得對精神病患判處死刑」，判他無期徒刑。檢察官認為無期徒刑「過輕」，上訴主張應處死刑。