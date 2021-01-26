浩鼎內線交易案 張念慈等人二審仍獲判無罪

浩鼎生技公司董事長張念慈等5名高層內線交易案，五人被控在解盲結果公布前，先賣出近千張股票，士林地院一審認為解盲結果與「重大消息」時間點不明確等理由，判5人無罪；案件上訴，高等法院今駁回上訴，仍判5人無罪。

檢方起訴，浩鼎研發乳癌新藥「OBI-822」，在2015年8月專家會議時，得知臨床實驗惡化人數，無法達到原預定的289人，解盲條件不足，要向食藥署取得藥證機率極低，同年隔月，張念慈等5人在數月內陸續賣股。

檢方主張，專家會議相當於證券交易法內線交易中的「重大消息」時間點，起訴指張念慈等五人早知新藥無法查驗通過，在重大消息公開前，先賣股避損。包括董事長張念慈、副董事長許友恭、總經理黃秀美、醫學處處長廖宗志及研發長游丞德，5人總計賣出979.5張股票；2016年2月，浩鼎發布解盲消息，股價連四日跌停，張念慈等5人成功避損上千萬。

士林地院一審認為，依據台灣大學前校長楊泮池等證人說法，即使惡化人數未達門檻、檢定力未達預期，該藥藥效也可能良好，浩鼎申請藥證可能成功。合議庭因此認定張念慈等五人賣股原因，並非因臨床實驗人數不足，取得藥證機率低，與證券交易法中內線交易重大消息的明確性要件不符而判無罪。