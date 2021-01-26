恐怖搭訕強吻襲胸摸下體 賠20萬仍要關8個月

范男去年在台中市區假藉問路搭訕女子小蘋（化名），詢問她「有沒有男朋友？想不想要有人陪？」，即從她衣服下襬伸入撫摸她胸部，還摸臀部，被害人抗拒，范 恐嚇若不從就叫人強姦後，又抱著她撫摸下體，一審依強制猥褻罪將他判刑10月，他不服上訴，二審審理期間，范與被害人以新台幣20萬調解解成立，合議庭遂撤銷一審判決改判刑8月。可上訴。

台中高分院審酌范男曾於7年前與少女嘿咻被判刑，范再為本案犯行，足見他欠缺尊重女性身體自主權觀念，恣意對告被害女猥褻行為，妨害被害女的性自主決定權，破壞被害女對 於居住環境安全信賴，使被害人深感恐懼而造成心理創傷，考量范與被害人調解成立，予以改判刑。

判決書指出，范男去年2月3日深夜，在台中市區假藉問路與小蘋攀談，小蘋見他詢問的地點不遠，遂陪同他前去尋找該址，2 人沿路聊天提及感情方面之事，然因未尋得該址，繼續聊天，因相談甚歡，便互相交換LINE帳號，

范男即詢問小蘋「有沒有男朋友？想不想要有人陪？」，她答稱「沒有。會想要人陪，但不一定要是男女朋友之類的。」，他乘她不及抗拒親吻她嘴唇，小蘋受到驚嚇後質問「哪有第一次見面就這樣？」

他又說「陪我走一下」便勾住她肩膀，走至巷內陰暗處以右手自她衣服下襬伸入她所著內衣內，撫摸她胸部，小蘋當場拒絕，他即稱「你不是也很舒服嗎？」隔著衣物撫摸她屁股，並以他下半身磨蹭她下半身，她再度抗拒將身體往後退。

范恐嚇稱「我現在給你兩個選擇，第一個是跟我在一起，讓我保護你。第二個就是，我現在就帶你去我商圈朋友那裡，我叫他們強姦你，他們就會做，你信嗎？」

范以手抓住她肩膀，小蘋恐懼大哭稱「我不要去」，范再稱「我不怕女生哭」、「你不是不知道嗎？那麼我們就去啊」、「你的身體不能被其他男生碰到，只有我可以，我占有慾很強」。