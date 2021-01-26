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中國基層公務的混水摸魚求生術：官場吞噬好青年？

圖利衛生紙代工廠商2.6億元 金盛世前總經理遭聲押禁見

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

出產「倍潔雅」等品牌衛生紙的金盛世公司前總經理黃國泉，涉與三名主管為賺取績效獎金，違規出售原紙給代工廠，雙方各取所需，致公司損失近2.6億元。台北地檢署昨搜索並約談黃男等9人到案，漏夜偵訊後，認定有串滅證及逃亡之虞，依刑法背信等罪嫌聲押禁見黃及時任業務部協理林國洲。

檢察官漏夜偵訊後，命時任供應鏈部門經理蘇文菁以80萬元交保、業務部經理黃弘仁以50萬交保、財務部經理任鳳英以60萬元交保，至於廠商王俊中、鍾麗華、楊豐宏、簡耀豊各以50萬元交保候傳。

專門做紙業的印尼金光集團，旗下有亞洲漿紙公司，而金盛世是亞洲漿紙百分之百持股的在台子公司。金盛世主要銷售「倍潔雅」及「唯潔雅」等品牌衛生紙；金光集團在2012年時對金盛世訂定禁止販賣原紙的內部策略，只能賣「成品」不能賣「原紙」。

檢調調查，與金盛世合作的13家代工廠，約定將原紙受託製成衛生紙，不能向金盛世購買原紙，且代工廠並無採購衛生紙的需求，只能進行代工業務。據了解，績效獎金以原紙噸數為標準，黃等人為追求金錢，鋌而走險。

黃國泉與林國洲、蘇文菁、任鳳英，於2012年至2017年間，違反母公司規定，與各廠商實際負責人王俊中、鍾麗華、楊豐宏、簡耀豊合謀，將原紙「銷售」給代工廠。

黃等4人並製作不實衛生紙訂單，假裝代工廠有訂購衛生紙，假賣「成品」，並私下讓廠商以低價原紙製成衛生紙。原紙與衛生紙價格不一，黃等人還製作不實促銷活動申請表，方便廠商以廉價購入衛生紙。

黃等4人賤賣「原紙」、圖利廠商，搭配巧立名目、魚目混珠。例如，給予廠商不存在的加工費用、異常高額折讓等作法，藉此方式作假帳，掩飾犯行，使廠商甚至可以低於進貨價格取得原紙，致金盛世損失近2.6億元，詐取業績獎金共約291萬元。

此外，蘇文菁及黃弘仁任職時有簽保密與不競爭協議，卻私設菁弘國際公司使用金盛世及代工廠資源，經營菁弘業務，致金世盛於2016年四月至2017年12月，損失營業收入1億5百萬元，兩人涉詐欺、背信、業務登載不實、商業會計法等罪。

全球十大紙業集團旗下在台子公司金盛世時任總經理黃國泉，涉嫌與其他主管為賺取績效獎金，與代工廠合謀假賣倍潔雅及唯潔雅等品牌衛生紙，致公司損失近2.6億元。台北地檢署發動搜索約談。 圖／聯合報系資料照
全球十大紙業集團旗下在台子公司金盛世時任總經理黃國泉，涉嫌與其他主管為賺取績效獎金，與代工廠合謀假賣倍潔雅及唯潔雅等品牌衛生紙，致公司損失近2.6億元。台北地檢署發動搜索約談。 圖／聯合報系資料照

衛生紙

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