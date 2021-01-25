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知名減重診所夫妻 逃漏稅又詐領上百萬健保費百萬交保

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

育揚中醫診所負責人楊玉台醫師與醫師妻子歐乃慈，涉嫌自2017年迄今詐領上百萬健保費、逃漏稅。台北地檢署今兵分2路搜索診所及夫妻住處並約談夫妻到案，晚間複訊後依刑法詐欺等罪命夫妻兩人各以50萬元交保候傳。

據了解，北檢收到檢舉後，請健保署協同調查。育揚中醫診所位於大安區和平東路，診所以減重著稱，號稱能突破患者減重停滯期。減重療程一期六周6000元，自付費用6000元。

檢警調查，依照健保法規，不得向健保署申請自費的健保費用，兩夫妻竟私刷病患健保卡、偽造病例謊稱慢性鼻炎、睡眠疾患等疾病去申請健保費用。

檢警追查，病患並沒有直接來看診，診所卻私下拿健保卡刷詐領檢查費。2017年起迄今，兩夫妻初估共詐得上百萬元。此外，該診所涉嫌逃漏稅捐，自2016年開始，初步清查發現2019年謊稱只報診所每日收入150元，但實際每月自費收入初估超過50萬元。

歐乃慈是健保署特約審查醫師，現任台北市中醫師公會監事。她是中國醫藥大學學士後中醫系畢業、台灣大學公共衛生研究所碩士、中國醫藥大學附設醫院醫師、台北市中醫師公會理事、台灣中醫臨床醫學會理事。

檢警今兵分2路搜索診所及夫妻住處，並以犯罪嫌疑人身分約談兩夫妻到案說明，及以證人身分約談一名櫃檯人員，全案朝刑法詐欺、偽造文書罪及違反稅捐稽徵法方向偵辦。

健保卡 夫妻 中醫

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