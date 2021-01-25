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北市大安區龍圖里長涉貪140萬元 北檢聲押禁見

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台北市大安區龍圖里里長蕭萬居移送台北地檢署複訊，檢方複訊後認定蕭涉犯重罪，且有串滅證及逃亡之虞，依貪汙罪向法院聲押禁見。記者賴佩璇/攝影
台北市大安區龍圖里里長蕭萬居移送台北地檢署複訊，檢方複訊後認定蕭涉犯重罪，且有串滅證及逃亡之虞，依貪汙罪向法院聲押禁見。記者賴佩璇/攝影
北市大安區龍圖里里長蕭萬居，被控詐領社會局社區照顧關懷據點加值方案、台北市二殯回饋地方經費及里鄰建設補助等經費共140萬元。台北地檢署今搜索並約談蕭男到案，檢方複訊後認定蕭涉犯重罪，且有串滅證及逃亡之虞，依貪汙罪向法院聲押禁見。

檢調調查，自2015年開始至2019年間，蕭萬居涉嫌向大安區公所、台北市第二殯儀館回饋地方經費管里委員會，不實核銷60萬元。此外，2018年至2019年間，蕭萬居另涉嫌找人擔任授課講師及社區龍圖協會講師，詐領授課經費1萬多元。

檢調追查，2015年至2019年間，蕭萬居另涉嫌與張同宇共謀，由張出具提供的不實發票，向北市社會局及大安區公所，詐領鄰里建設補助經費，共約30多萬元。

另外，蕭萬居私下還擔任別緻咖啡坊實際負責人，自2015年至2019年間，以咖啡坊開立的不實發票，向社會局、大安區公所及二殯請款，不實申請40多萬元里鄰建設及殯儀館及社會補助費。

檢調今兵分9路，搜索並約談蕭萬居、許嚴仁、張同宇、里幹事曹文珍及第10鄰鄰長張秀鳳等5人到案。全案朝貪汙治罪條例之利用職務上之機會詐取財物罪、刑法偽造文書罪方向偵辦。

蕭萬居等人晚間陸續移送複訊，檢方訊後，向台北地院聲押禁見蕭男。許嚴仁交保30萬元，而曹文珍、張秀鳳由證人轉列為被告，各以10萬元交保；張同宇則以交保50萬元候傳。

【中央社台北25日電】

台北市大安區蕭姓里長，涉嫌詐領里鄰建設服務經費、二殯回饋地方經費、社區照顧關懷據點加值方案經費，總計約140萬元。北檢今天約談蕭男等5人到案，訊後聲押禁見蕭男。

檢調獲報，大安區蕭姓里長涉嫌於民國104年至108年間，利用不實單據分別向大安區公所、台北市第二殯儀館、台北市社會局核銷里鄰建設服務經費，二殯回饋地方經費及社區照顧關懷據點加值方案經費，總計約60多萬元。

蕭姓里長另被控找人擔任授課講師，詐領授課經費1萬多元。他涉嫌與廠商合作，持不實發票核銷30萬元補助款，並持自己經營咖啡坊的發票，向社會局、二殯申請、社會局補助經費逾40萬元。

台北地檢署今天指揮調查局台北市調處，兵分9路搜索，並約談蕭姓里長、許姓、張姓廠商等5人到案。檢察官訊後認定蕭男涉嫌貪污治罪條例利用職務詐取財物罪等罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。許、張分別被諭令30萬元、50萬元交保。

北市 貪汙 發票 殯儀館 偽造文書

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