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違反防疫規定遭裁罰若拒繳 行政執行署專案強力執行
新冠肺炎疫情持續蔓延，法務部行政執行署於今召開全國分署長會議，署長林慶宗特別針對防疫裁罰案件指示各分署確實強力執行，尤其是對於惡意違反防疫規定遭衛生機關裁罰，卻又拒繳罰款的民眾，絕不寬待，堅決強力執行。
行政執行署表示，在法務部長蔡清祥指示下，超前部署主動聯繫各直轄市及各縣市政府衛生局，共同加強對違反防疫規範民眾強力執行，並於本周啟動強力執行防疫案件專案，積極執行違反居家隔離、居家檢疫及自主健康管理規定而遭處罰鍰仍拒不繳納民眾。
因應國內疫情有升溫趨勢，且近日經中央疫情指揮中心所匡列需居家隔離者高達5000人，面對嚴峻疫情來襲，全體國民均須嚴正以待，不容鬆懈，共同遵守相關防疫措施，不允許少數違規民眾造成防疫缺口。
尤其是近日報載台中市有剛從大陸地區返台居家檢疫男子外出趴趴走、新北市有一名男子逛超市拒不戴口罩等，無視政府防疫政策，增加疫情擴散的風險。
各執行分署會特別針對此類防疫裁罰案件依法迅速強制執行，加強查扣存款、車輛、不動產，必要時祭出限制出境處分，或向法院聲請拘提、管收，以伸張公權力，展現全面落實防疫政策的決心。
行政執行署特別呼籲，農曆春節即將來臨，大量返鄉旅客容易造成防疫漏洞，因此有賴全體國民共同遵守防疫政策，以守護全民健康及全國防疫成果。
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