婦聯會附隨組織案 法官排定6庭期如火如荼全速審理

婦聯會遭黨產會認定是國民黨附隨組織、實質凍結其名下資產388億元，因而不服提告。經合議庭聲請釋憲後，大法官作出釋字793號解釋認定黨產條例部分條文合憲。台北高等行政法院今上午開庭，受命法官就「舉證責任分配」闡明其立場及做法，全案正如火如荼審理。

黨產會2018年2月1日以婦聯會曾受國民黨實質掌控為理由，認定其為國民黨附隨組織，並實質凍結婦聯會名下資產。婦聯會不服，提告欲撤銷行政處分。此外，黨產會命婦聯會移轉國有，法院另案審理中。

就附隨組織案，時任合議庭確信黨產條例有9條文違憲，且顯然將影響裁判結果，聲請釋憲並裁定停止審理。大法官去年8月28日作成釋字793，宣告部分條文合憲。婦聯會委任律師李宜光批評，釋字793是一個刻意割裂的解釋，讓黨產條例能合憲的方法。

釋字793作成後，黨產會認為聲請釋憲的7名法官有偏頗之虞，應迴避其目前審理的9件黨產訴訟案，向法院聲請迴避。對此，北高行分「聲」字案件，去年起陸續裁定駁回確定。

相關原因案件今年接連開庭繼續審理。本案受命法官陳心弘庭前先發函給兩造，詢問有關「舉證責任分配」問題。婦聯會律師團主張，原處分沒敘明「非以相當對價脫離」理由，是不可治癒的重大瑕疵。

黨產會律師團辯稱，「聽證」本身是一個證據方法，黨產會確實有經調查，開兩次聽證會，也有經專家學者表示意見，給予婦聯會非常長的時間，但對方都沒有提出足以支持其說法的證據，原處分並沒有婦聯會所指摘的程序瑕疵。

關於「舉證責任分配」，依行政訴訟法第136條指出，除本法有規定者外，在本節準備民事訴訟法第277條規定。法官表示，民訴277條但書針對「其情形顯失公平者」於本案有適用，由於黨產條例時間範圍超過70年，勢必無法以單一舉證責任分配標準因應。

他認為，這樣的舉證方式對兩造都會發生困難，而導致承受客觀舉證責任而顯失公平，因此法院會就顯失公平部分，應衡量各別情況而定。至於277條但書所稱「法律別有規定」法院會斟酌黨產條例有關待證事實限於特定一造承擔舉證責任的結果。