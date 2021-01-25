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LINE散播丹麥技師假疫調足跡 男子遭查辦最高罰300萬元

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導

嘉義台塑新港廠日前有名丹麥籍技師染疫，嘉義縣朴子分局警方日前網路巡邏時卻發現有網友在通訊社群上散播假訊息，循線逮捕暱稱「馬克」的男子，犯嫌坦言未經查證，警方也呼籲民眾勿以身試法，違法最高可處300萬元及3年以下有期徒刑。

朴子分局員警日前於網路巡邏時發現，有名暱稱「馬克」的男子於LINE社群「嘉義綠豆大小事」上，未經查證逕自公開散播「台塑新港廠的技師/案874走過的足跡2021年」、「這是真的嗎」、「這樣等於全嘉義觀光景點都去過了」等訊息，貼文內容引起網友恐慌，

該則貼文於公開群組散佈，可供不特定人閱覽之，後經證實為不實訊息，警方立即組成專案小組全力追查散布訊息男子到案，該名網友坦承未經查證，即任意散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，雖來源已刪除，但全案訊後，仍依規定函送地檢署偵辦。

內容提及「該案確診技師足跡遍布嘉義觀光地區」已經嘉義市政府公告並非屬實，恐造成嘉雲南地區民眾恐慌，有觸犯「傳染病防治法」第63條，及「制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第 14 條規定之虞，分別可處新臺幣300萬元以下罰金，及3年以下有期徒刑、拘役。

朴子分局分局長蔡進明呼籲民眾接獲來源不明或未經證實疫情資訊時，切勿隨意散播、轉傳，應先向疾管署及中央流行疫情指揮中心查證內容是否屬實，亦可加入疾管署官方LINE「疾管家」(@taiwancdc)即時獲得防疫資訊，「防疫視同作戰」，提醒民眾不要散播、傳送未經查證之不實假訊息，以免觸法。

男子在網路上張貼不實資訊，警方依法送辦。記者莊祖銘／翻攝
男子在網路上張貼不實資訊，警方依法送辦。記者莊祖銘／翻攝
男子在網路上張貼不實資訊，警方依法送辦。記者莊祖銘／翻攝
男子在網路上張貼不實資訊，警方依法送辦。記者莊祖銘／翻攝

嘉義 疫情 假訊息 LINE

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