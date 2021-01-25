托嬰中心保母壓死男嬰 負責人不認罪 母哭喊下跪都不夠

「我們的」內湖托嬰中心2018年發生保母廖筱萍悶壓男嬰致死，遭依過失致死判刑3年6月，托嬰中心負責人黃祥官、主任徐育質、同班保母蘇昭伶在一審判決後被起訴，今天士林地院開庭，3人否認犯行，男嬰母親當庭情緒激動哭喊「有什麼臉否認，對我下跪都不夠！」法官諭知移審理庭。

起訴指出，2018年6月25日起，廖筱萍與照顧學齡前兒童的同班保母蘇昭伶共同照顧李姓男嬰，實際負責人黃祥官、主任徐育質和蘇等3人明知男嬰豪無自主自救能力，徐明知廖用身體壓制、雙手環抱，使男嬰趴睡照顧男嬰，應先制止未盡監督之職；蘇在2019年4月1日「默許」同教室的廖悶壓男嬰19分鐘，直到廚工發現男嬰異狀通報徐，送醫急救當天下午3時許宣告不治。

黃等三人遭士檢依照修正前業務過失致死罪起訴，黃的妻子也就是特約醫師李文珍不起訴。今天全案首開，黃在律師陪同下出庭否認犯行，同班保母蘇獨自出庭，也否認犯行，徐姓主任則稱，承認沒做好，案發後沒有積極追後續，對家屬很抱歉，但起訴內容和事實不符。

男嬰父親當庭表示，覺得很失望，3位明明有責任卻否認犯行，希望法院給個公道「重判他們」

男嬰母親則是情緒激動的說，社會局追查後，我們的連鎖托嬰中心當中就有６間分所有問題「難道黃祥官不知道？徐育質不知道有人長期壓兒子？蘇昭伶在旁邊冷眼，有什麼臉否認。男嬰母親一邊說一邊流淚，聲嘶力竭的哭喊「你們對我下跪都不夠」

告訴代理人表示，希望能變更法條，改以殺人罪論處，黃祥官利用妻子李文珍醫師，對外宣稱是北市唯一兒科醫師群經營的托嬰中心，未善盡監督責任，在庭上還能糾正筆錄錯字，沒有時間去想對家屬造成的痛嗎？