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虧2.6億！合謀衛生紙代工廠詐獎金 金盛世時任總經理等10人送辦

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

全球十大紙業集團旗下在台子公司金盛世時任總經理黃國泉，涉與其他主管為賺取績效獎金，與代工廠合謀假賣倍潔雅及唯潔雅等品牌衛生紙，致公司損失近2.6億元。台北地檢署檢察官陳照世今指揮調查局北機站兵分6路搜索，並約談黃等10人到案，全案朝刑法背信等罪方向偵辦。

專門做紙業的印尼金光集團，旗下有亞洲漿紙公司，而亞洲漿紙百分之百持股的在台子公司金盛世。金盛世主要銷售倍潔雅及唯潔雅等品牌衛生紙為業，金光集團在2012年時對金盛世訂定禁止販賣原紙的策略（集團行政佈達），只能賣成品不能賣原紙。

檢調調查，至於13家合作代工廠，則約定只能將原紙受託製成衛生紙，而非向金盛世購買原紙，且代工廠並無採購衛生紙的需求，只能進行代工業務。

據了解，績效獎金以原紙噸數為標準。檢調調查，黃國泉與時任業務部協理林國洲、供應鏈部門經理蘇文菁、財務部經理任鳳英，為增加衛生紙銷售，以詐取業績獎金，於2012年至2017年間，黃國洲、林國洲、蘇文菁、任鳳英私下委託廠商代工。

檢調追查，代工廠把原紙製成衛生紙成品，各廠商負責人王俊中、楊綉菊、黃淑嬌、簡耀華、簡志仲與黃等4人合謀。黃等4人違反母公司規定，將原紙銷售給代工廠，還製作不實衛生紙訂單，來假裝代工廠有訂購衛生紙，假賣衛生紙「成品」。

由於原紙與衛生紙價格不一，所以黃等人製作不實促銷活動申請表，方便廠商以廉價購入衛生紙，也就是說，賤賣「原紙」、圖利廠商，搭配巧立名目、魚目混珠。

例如，給予廠商不存在的加工費用、異常高額折讓等，藉此方式作假帳，掩飾犯行，使得廠商甚至可以低於原紙成本價格（即進貨價格）取得原紙，致金盛世自2012年至2017年間損失近2.6億元，4人詐取業績獎金共約291萬元。

全球十大紙業集團旗下在台子公司金盛世時任總經理黃國泉，涉嫌與其他主管為賺取績效獎金，與代工廠合謀假賣倍潔雅及唯潔雅等品牌衛生紙，致公司損失近2.6億元。台北地檢署今發動搜索約談。圖／本報資料照。
全球十大紙業集團旗下在台子公司金盛世時任總經理黃國泉，涉嫌與其他主管為賺取績效獎金，與代工廠合謀假賣倍潔雅及唯潔雅等品牌衛生紙，致公司損失近2.6億元。台北地檢署今發動搜索約談。圖／本報資料照。

衛生紙 品牌 印尼

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