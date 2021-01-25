冒貸被告存戶抗議 秀水農會指陳情無助釐清真相

前秀水鄉農會主任周雪麗涉以親友存摺、印章冒貸新台幣上億元，周女被法辦，存戶也被提告清償借款。部分存戶今天抗議，農會表示，審理期間，技術性陳情抗議無助釐清真相。

彰化縣秀水鄉農會保險部前主任周雪麗涉嫌利用熟識客戶寄放保管的存摺、印章，冒名貸款、侵占存款上億元，周女涉犯農業金融法、偽造文書及背信罪等被法辦，秀水鄉農會也向被冒名存戶提起清償借款民事訴訟，判決結果去年陸續出爐，部分存戶須清償部分借款。

對於判決結果，數十名捲入案件的存戶今天與親友到秀水鄉農會抗議，眾人高舉「失職農會，還我血汗錢」、「農會濫訴迫害」等標語，受害人之一的前秀水鄉長陳濱樹說，周女涉冒貸、盜領存款多年，被害人不曾接獲農會授信，農會違法承辦、不實對保，漏洞百出。

秀水鄉農會總幹事吳明信接受媒體聯訪指出，在冒貸案中，相關存戶承認文件是自己簽名、蓋章，卻以金額不是自己填寫來辯駁，且捲入案件的存戶長期將存摺、印章交給周女保管，並代辦存、提款，卻未查看存摺明細，做法與常理不符，一般人應該不會相信。

秀水鄉農會發出聲明稿表示，法院審理過程中，任何技術性干擾或陳情抗議，無助釐清案情真相，台灣是民主法治社會，請回歸法律層次，還給農會客戶及鄉親一個清靜空間。

農會指出，判決未確定前，當事人對判決有不同意見可向法院提起上訴，這是人民基本權利，農會應當循法律途徑維護多年來建立信譽。

農會表示，以任何形式散布流言，損害農會信用，甚至嚴重影響信用部正常運作者，或以廣播電視、電子通訊、網際網路或其它傳播工具犯前項行為者，農會不排除依法提告，以維護名譽及鄉親權益。