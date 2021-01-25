快訊

25元買茶飲就中千萬！統一超商發票特別獎 獎落北市這2家門市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

知名減重診所夫妻檔 詐領上百萬元健保費遭送辦

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

健保署特約審查醫師楊玉台與同為醫師妻子歐乃慈，開設育揚中醫診所，涉嫌自2017年迄今詐領上百萬健保費、逃漏稅。台北地檢署主任檢察官黃珮瑜今指揮刑事局，兵分2路搜索診所及夫妻住處並約談夫妻到案，全案朝刑法詐欺等罪方向偵辦。

據了解，北檢收到檢舉後，請健保署協同調查。育揚中醫診所位於大安區和平東路，診所以減重著稱，號稱能突破患者減重停滯期。減重療程一期六周6000元，自付費用6000元。

檢警調查，依照健保法規，不得向健保署申請自費的健保費用，兩夫妻竟私刷病患健保卡、偽造病例謊稱慢性鼻炎、睡眠疾患等疾病去申請健保費用。

檢警追查，病患並沒有直接來看診，診所卻私下拿健保卡刷詐領檢查費。2017年起迄今，兩夫妻初估共詐得上百萬元。此外，該診所涉嫌逃漏稅捐，自2016年開始，初步清查發現2019年謊稱診所每日收入150元，但實際每月自費收入初估超過50萬元。

楊玉台是健保署特約審查醫師，現任台北市中醫師公會監事。歐乃慈醫師是中國醫藥大學學士後中醫系畢業、台灣大學公共衛生研究所碩士、中國醫藥大學附設醫院醫師、台北市中醫師公會理事、台灣中醫臨床醫學會理事。

檢警今兵分2路搜索診所及夫妻住處，並以犯罪嫌疑人身分約談兩夫妻到案說明，及以證人身分約談一名櫃檯人員，全案朝刑法詐欺、偽造文書罪及違反稅捐稽徵法方向偵辦，預計傍晚移送複訊。

健保署特約審查醫師楊玉台與同為醫師妻子歐乃慈，開設育揚中醫診所，涉嫌自2017年迄今詐領上百萬健保費、逃漏稅。台北地檢署今指揮刑事局，兵分2路搜索診所及夫妻住處並約談夫妻到案。圖／本報資料照。
健保署特約審查醫師楊玉台與同為醫師妻子歐乃慈，開設育揚中醫診所，涉嫌自2017年迄今詐領上百萬健保費、逃漏稅。台北地檢署今指揮刑事局，兵分2路搜索診所及夫妻住處並約談夫妻到案。圖／本報資料照。

健保卡 醫師 中醫

延伸閱讀

屏東縣議員陸月嬌詐領萬元考察費解職 高惠芬遞補議員

減脂飲食3大NG觀念！營養師提3對策助健康減重

健檢浮報健保費 心臟名醫陳識中等3醫師遭起訴

詐領1萬9津貼 新北現役教官坦承獲緩刑

相關新聞

虧2.6億！合謀衛生紙代工廠詐獎金 金盛世時任總經理等10人送辦

全球十大紙業集團旗下在台子公司金盛世時任總經理黃國泉，涉與其他主管為賺取績效獎金，與代工廠合謀假賣倍潔雅及唯潔雅等品牌衛...

永和男居檢趴趴走拒繳50萬罰鍰 訂購近400組商品遭法拍

新北市永和區男子盧禮勇因拒繳違反居家檢疫規定處50萬元罰鍰，遭法務部行政執行署台北分署查封其所有的手套口罩組商品，並將定...

托嬰中心保母壓死男嬰 負責人不認罪 母哭喊下跪都不夠

「我們的」內湖托嬰中心2018年發生保母廖筱萍悶壓男嬰致死，遭依過失致死判刑3年6月，托嬰中心負責人黃祥官、主任徐育質、...

知名減重診所夫妻檔 詐領上百萬元健保費遭送辦

健保署特約審查醫師楊玉台與同為醫師妻子歐乃慈，開設育揚中醫診所，涉嫌自2017年迄今詐領上百萬健保費、逃漏稅。台北地檢署...

北市大安區龍圖里長涉貪140萬補助費 北檢搜索約談

台北市大安區龍圖里里長蕭萬居，被控詐領社會局社區照顧關懷據點加值方案、台北市二殯回饋地方經費及里鄰建設補助等經費共140...

鐵路警李承翰案二審下月宣判 李母對精神鑑定仍疑慮

鐵路警李承翰命案二審台南高分院辯論終結，下月24日宣判，嘉義地檢署檢察長繆卓然日前到李承翰家慰問李母張秀珍，她對醫師鑑定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。