北市大安區龍圖里長涉貪140萬補助費 北檢搜索約談

台北市大安區龍圖里里長蕭萬居，被控詐領社會局社區照顧關懷據點加值方案、台北市二殯回饋地方經費及里鄰建設補助等經費共140萬元。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，兵分9路搜索並約談蕭、淯展包裝潢水電工程負責人許嚴仁、佑通資通綠能公司總經理張同宇、里幹事曹文珍及第10鄰鄰長張秀鳳等5人，全案朝貪汙罪方向偵辦。

檢調調查，自2015年開始至2019年間，蕭萬居涉嫌向大安區公所、台北市第二殯儀館回饋地方經費管里委員會，不實核銷60萬元。此外，2018年至2019年間，蕭萬居另涉嫌找人擔任授課講師及社區龍圖協會講師，詐領授課經費1萬多元。

檢調追查，2015年至2019年間，蕭萬居另涉嫌與張同宇共謀，由張出具提供的不實發票，向北市社會局及大安區公所，詐領鄰里建設補助經費，共約30多萬元。

另外，蕭萬居私下還擔任別緻咖啡坊實際負責人，自2015年至2019年間，以咖啡坊開立的不實發票，向社會局、大安區公所及二殯請款，不實申請40多萬元里鄰建設及殯儀館及社會補助費。