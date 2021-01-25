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鐵路警李承翰案二審下月宣判 李母對精神鑑定仍疑慮

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

鐵路警李承翰命案二審台南高分院辯論終結，下月24日宣判，嘉義地檢署檢察長繆卓然日前到李承翰家慰問李母張秀珍，她對醫師鑑定嫌犯精神結果仍有情緒，繆卓然說明醫師有個人認知陳述，法官有專業判斷，提醒李母保重身體、預祝春節快樂。

鐵路警察李承翰命案鄭姓嫌犯，去年一審宣判無罪引發爭議，檢方上訴高院，李家託委律師及台南高分檢檢察官林志峯，都建請法官判被告無期徒刑，全案預定下月24日上午宣判；因李承翰父親李增文日前抑鬱而終，繆卓然、地檢署主任檢察官蔡英俊，會同犯罪被害人保護協會嘉義分會，本月20日到李家探視。

繆卓然表示，張秀珍現一人獨居，並表示女兒、女婿假日會返家照顧母親，承翰鐵路警同事、同學，都常來看他，但這次與犯保協會在春節前到李家慰問，互動過程仍可感受到，李母對犯嫌精神鑑定結果有些情緒，眾人也開導她寬心面對。

蔡英俊說，李母當天精神都不錯，還帶大家參觀她的菜園，採多顆金黃色仙桃送大家，並表示李父在世時，就在自宅果園種了芒果、芭樂、仙桃等多種水果，希望四季都有水果吃，可惜現在沒人能照顧果園，她體力不好，簡單種菜排遣時間。

犯罪被害人保護協會嘉義分會表示，近期除到李家關懷，也到嘉義縣六腳鄉，關懷日前車禍不幸離世的黃姓女警家屬，本月地還將舉辦春節關懷聯誼活動，預計有49名家屬參加。

嘉義地檢署檢察長繆卓然，日前到李承翰家中慰問李母張秀珍。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署檢察長繆卓然，日前到李承翰家中慰問李母張秀珍。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署檢察長繆卓然，日前到李承翰家中慰問李母張秀珍。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署檢察長繆卓然，日前到李承翰家中慰問李母張秀珍。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署檢察長繆卓然，日前到李承翰家中慰問李母張秀珍，張秀珍表示平時簡單種菜、排遣時間。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署檢察長繆卓然，日前到李承翰家中慰問李母張秀珍，張秀珍表示平時簡單種菜、排遣時間。圖／嘉義地檢署提供

李承翰 嘉義

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