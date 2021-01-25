永和男居檢趴趴走拒繳50萬罰鍰 訂購近400組商品遭法拍

新北市永和區男子盧禮勇因拒繳違反居家檢疫規定處50萬元罰鍰，遭法務部行政執行署台北分署查封其所有的手套口罩組商品，並將定期變賣，強力執行作為，彰顯遏止民眾恣意違反防疫規定的決心。

台北分署指出，去年3月9日，盧男自香港入境，原應居家隔離14天，但其仍於隔日外出爬山，遭警員尋獲後，竟又多次外出被查獲。新北市政府衛生局依法裁罰50萬元，並於去年5月間移送台北分署執行。

但本件移送時，盧男名下僅有存款數千元可供執行，台北分署乃持續全面清查其財產狀況，並尋線發現盧男曾向第三人公司購買多組訂價300元的「超潑保暖觸控手套」及「可洗口罩」 （非醫療用的保暖口罩）組的商品，且尚未處分。

台北分署於在今年1月21日發動執行，查封上列物品計391組。因盧男表示無資力繳納罰鍰，台北分署將定期變賣物品。值此疫情緊張之際，呼籲民眾應共同配合政府防疫措施，加強自我防護並全力遵照相關防疫處置，以共同防止疫情擴散，維護全民健康。