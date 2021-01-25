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男子家門前亮武士刀欣賞 警無意看到監視器影像法辦他
林姓男子在夜市購入一把長72公分武士刀後，去年4月間在台南市住處門口前，涉嫌取出武士刀察看，警方因另案調閱監視器畫面查獲，台南地院依林違反槍砲彈藥刀械管制條例，判處拘役30天，得易科罰金，全案可上訴。
判決說，林明知武士刀是管制刀械，未經主管機關許可，不得無故持有，竟於去年4月3日前，在夜市向不詳的人購入武士刀1把，刀械全長72公分，刀柄長20.5公分、刀刃長48公分，單面開鋒，未經許可而無故持有武士刀。
林於去年4月3日晚間9點40分，在其台南市住處門口前取出武士刀察看，經警方因另案調閱監視器畫面，始查悉上情，並自林住處扣得上開武士刀1把。
法官認為，林所為，觸犯槍砲彈藥刀械管制條例第14條第3項未經許可持有管制刀械罪。審酌被告未經許可持有武士刀，對社會安寧秩序非無危害，且對社會治安造成潛在危險，林所為確實不當，但念及其犯罪後坦承犯行，態度尚可，審酌智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處其刑。
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